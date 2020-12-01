Salgından uzak denizin ortasında yaşıyorlar! Beş saat elektrik var, musluktan akan su yok hatta…

Neden bu saat aralığı? Çünkü tüm diziler bu zaman aralığında! Heyecanla beklenen bir maç olursa, birkaç ev sahibi birleşerek yeteri kadar yakıt alıp ve jeneratörü beslermiş. Çok daha ilginç olan bilgilerden biri ise adada hayatını kaybedenlerle ilgili...