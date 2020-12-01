Salgından uzak denizin ortasında yaşıyorlar! Beş saat elektrik var, musluktan akan su yok hatta…
Kolombiya’daki Santa Cruz del Islote Adası, 200 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde ilginç bir ada. Santa Cruz del Islote, San Bernardo takımadalarının kalbinde, Kolombiya'nın kıyısında yer alıyor.
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Bu son derece küçük mercan adası 1200 nüfusa sahip. Büyüklüğü göz önüne alındığında, buradaki nüfus yoğunluğu Manhattan’ın dört katından daha fazla!
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Adada yaşam koşulları modernlikten tamamen uzak. Günde sadece beş saat elektrik var, musluktan akan su yok ve tatlı suyun tek kaynağı da Kolombiya donanması, oda ayda bir kez geliyor. Adada yerleşim başlayalı 150 yıl olmuş ve zorlu koşullara rağmen kimsenin göç etmeye niyeti yok.
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Efsaneye göre, balık avlamak için yeni yerler ararken küçük bir balıkçı grubu bu adayı keşfetti. Balıkçıların bir geceyi adada geçirdikleri ve adada sivrisinek olmadığı için çok rahat uyudukları bunun sonucunda da adaya yerleştikleri biliniyor.
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Bu bilginin paylaşıldığı yerlerden biride Condé Nast Traveller seyahat dergisi. Derginin de yazdığına göre, adada yaşam bu olaydan sonra başlamış.
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Balık tutmak günümüzde ada halkının en önemli işi durumunda. Alanı yaklaşık 9 bin 700 metrekare olan adada 90 ev, iki dükkan, bir okul ve bir lokanta bulunuyor. Burada sadece birkaç da turistik yer bulunuyor. Ada sakinlerinin çoğu ya turizmle uğraşıyor ya da takımadalardan birinde çalışıyor.
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Ayrıca adada ne hastane var, ne de polis var. Burada herkes birbirini tanıyor ve huzurlu bir yaşam ortamı bulunuyor. Aslında Santa Cruz del Islote Adası'nın ibret alınması gereken bir yönü de şiddet konusu...
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Ada yaklaşık bir buçuk futbol sahası büyüklüğünde. Yani saklanacak bir yeri yok. Bu yüzden suç oranı sıfır ve kapılar kilitlenmiyor. Burada neredeyse 'şiddet' kavramı yok.
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Dünyanın en huzurlu ortamı dersek yanlış olmaz. Zaten yerli halkın çoğunluğu adadaki yaşamı huzurlu ve sakin olarak tanımlıyor ve herhangi bir şeyin ticaretini yapmıyorlar.
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Adada sosyal hayat neredeyse hiç yok. Hiçbir etkinlik veya organizasyona da ev sahipliği yapamıyor. Oldukça dar olan adada insanlar sıradan televizyon programlarını izlemek için birbirlerine misafirliğe giderek vakit geçiriyor. Jeneratör saat 19.00'da açılıyor, beş saat sonra kapatılıyor.
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Neden bu saat aralığı? Çünkü tüm diziler bu zaman aralığında! Heyecanla beklenen bir maç olursa, birkaç ev sahibi birleşerek yeteri kadar yakıt alıp ve jeneratörü beslermiş. Çok daha ilginç olan bilgilerden biri ise adada hayatını kaybedenlerle ilgili...
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Burada yaşayan ya da yaşayanların akrabalarından biri ölürse, ölen kişi yakınlardaki başka bir adaya defnediliyor. Adada mezarlık bulunmuyor. Karasal alan yokluğundan dolayı son yapılar denize taşarcasına inşa edilmiş.
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Burada yaşayan halk ya balıkçı ya da etraftaki adalarda çalışanlar. Son dönemde balıkçılık zorlaştığı için turizm sektörüne kayma başlamış. Sayısı giderek artan yerli halk, bugün lüks tatil yerlerinde veya restoranlarda çalışmak için Mucura gibi yakın adalara gidiyor. Dünyada Santa Cruz del Islote Adası gibi sıra dışı bir yer daha var: Sealand...
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Hikâyesiyle şaşırtıyor: Sealand
İngiltere'nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının hava saldırısını önlemek için İngiltere tarafından 550 metrekarelik alana inşa edilen bir deniz kalesi.
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İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates, işgal ettiği Sealand’ın uluslararası karasularında bulunduğu için devlet statüsüne çıkarılabileceğini söyledi ve kendisini prens ilan etti.Ailesiyle birlikte kendi kurduğu bu küçük ‘ülke’de yaşamaya başlayan Roy Bates, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından adadan atılmaya çalışıldı, ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı.
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Daha sonra mahkemeye taşınan bu olayda İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 6 mil açığında olması dolayısıyla Roy Bates'i haklı buldu. Bates, 1974 yılında kendince bir anayasa çıkardı.
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Bayrak, milli marş ve Amerikan Doları ile eşdeğer bir para birimi olan Sealand Doları'nı kabul etti. Roy, nüfusu 4 kişiden oluşan ülkesini 2007 yılında 10 milyon sterlin karşılığında satılığa çıkardığını duyurdu, ancak sonuç alamadı. Sealand'ın kurucusu Prens Roy Bates 2012'de 91 yaşında yaşamını yitirince ülke Prens Naibi Michael Bates’e kaldı. Ülke, gelirini bazı ülkelerde saklanması yasak olan internet verilerini depolayarak elde ediyor.
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Sealand ve KKTC’den sıra dışı bir maç Sealand FİFA’ya üye olmayan Tibet, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi gibi ülkelerin milli takımları tarafından oluşan NF-Board’ın bir üyesi. NF-Board ise özel durumları sebebiyle FIFA'ya üye olamayan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkeler veya özerk bölgeler gibi toplulukların uluslararası futbol maçları yapabilmeleri için 12 Aralık 2003 günü kurulan bir organizasyon.
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Bu ülkelerin içerisinde Cebelitarık, Laponya, Grönland gibi takımlarda var. Ama hiç kuşkusuz en garibi Sealand ulusal futbol takımı. Bu ülkelerin içerisinde Cebelitarık, Laponya, Grönland gibi takımlarda var. Ama hiç kuşkusuz en garibi Sealand ulusal futbol takımı.
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Danimarka amatör liginde mücadele eden Vestbjerg takımı Sealand’ın ulusal takımı olmak istemiş. Kral Bates bunu kabul etmiş. Bütün futbolcular bir gecede Sealand vatandaşı olmuş. Vestbjerg maçlarından önce Sealand ulusal marşı okunuyor.
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Vestbjerg amatör bir takım hiç kimse futbolu bir meslek haline getirmiş… Yaş ortalaması da yüksek bu takımın. KKTC ile yaptıkları bir maçta KKTC 6-1 yenmişti.