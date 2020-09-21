Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü

Çelik, "Sivaslıyım. Daha önce iki yıl Hafik'te kaldığım için yöre halkının yönlendirmesiyle burayı keşfetmiştim. Salgın döneminde şehir ortamı gerçekten çok riskli. Kalabalık ortamlarda maalesef sosyal mesafeyi korumak zor oluyor. Burası bu açıdan muhteşem bir yer. Sesiz ve sakin. Ailemle birlikte vakit buldukça hem spor amaçlı hem de eğlence amaçlı buraya geliyorum. Yalnız olduğum zamanlarda ise balık tutarak stres atıyorum." ifadelerini kullandı.