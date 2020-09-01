Salgın sürecinde 'dünyanın ilk sakin adası'na ilgi arttı

"İnsanların koronavirüse ait kaygılarını ve turizme, tatile çıkma konusunda endişe edeceklerini düşünürken gördüğümüz şu ki Gökçeada'daki bütün tesislerde yoğun bir talep ve rezervasyon var. Bu da bizi son derece sevindiriyor. Çünkü bu pandemi sürecinden özellikle esnafımız çok olumsuz etkilenmişti. Turizm sezonunun hareketli geçmesi, Gökçeada'da yaşayan herkese, bütün tesislere, aynı zamanda esnafımıza çok büyük katkı sağladı. Her geçen yıl Gökçeada'ya olan bu talebin artacağını düşünüyorum ama doğru adımlarla, doğru işlerle buradaki turizmin kalitesini bir iki tık daha üste taşımamız gerekiyor."