Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Salgın sonrası keşfedeceğiniz Türkiye'nin 10 karakteristik köyü
Hangi televizyon kanalını açsak, sosyal medyaya baksak, bir yerde haber okumaya çalışsak tüm gündemimiz korona virüs olmuş durumda. İşe gitmek zorunluluğu olanlar dışında, hemen herkes evlerinde. Yalnız bu dönem elbet geçecek, güneş yeniden pırıl pırıl parlayacak, doğanın kokusunu içimize çeke çeke yeniden keyifli rotalara doğru yola çıkacağız. Biz de sizin için salgın sonrası mutlaka uğramanız gereken Türkiye'nin en karakteristik 10 köyünü derledik.
Her bir köşesindeki tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle yerli-yabancı fark etmeden seyahat severleri etkisi altına almayı başaran ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok keşif rotası var ki… Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar karış karış gezebileceğiniz bu duraklar içerisinde ise bazı köyler var ki, sizi alıp başka diyarlara götürmeyi başarıyor. İşte o köyler…
Birgi
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir köy olan Birgi, daracık sokakları, ahşap penceresi ve kiremit çatılı evleri ile görenlerin kalbini Ege’de bırakmalarına sebep olacak kadar güzel. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başaran köy, adeta şehir yaşamından uzaklaşmak için en ideal yerlerden biri. Bol bol fotoğraf çekebileceğiniz sokakları, ahşap işçiliğine hayran kalacağınız Çakırağa Konağı ve sakinliği ile Birgi’nin karakteristik bir güzelliğe sahip olduğu kesin.
Yeşilyurt Köyü
Burası Kaz Dağı’nın popüler köylerinden biri. Yeşilyurt Köyü’nü masallar diyarından fırlamış bir yer olarak tanımlasak yanılmış olmayız. Zeytin ağaçlarıyla çevrili doğasına bir de köyün sıcacık ortamı eklenince ortaya huzur dolu bir seyahat rotası çıkıyor. Yılın her mevsimi güzel her mevsimi keyifli olmayı başaran köyün ev yapımı ürünler satan teyzeleri ve konaklama birimleri uzun yıllardır hasretini çektiğiniz köyünüzü anımsatacak.
Sığacık
İzmir-Seferihisar’a bağlı bir köy olan Sığacık, özellikle İzmirliler için adeta bir kaçış durağı. Ahşap panjurlu evleri, organik ve ev yapımı ürünlerin satıldığı pazarı, Teos Antik Kenti ve sahil boyunca sıralanan balık restoranları ile hayalleri süsleyen minik bir kasaba tipinde olan Sığacık’ta konaklama seçeneği de bir hayli fazla. Siz de kısa bir süreliğine her şeyden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız, soluğu Sığacık’ta alabilirsiniz.
5