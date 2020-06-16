Salgın doğa sporları ve izole tatile ilgiyi arttı

“Doğada olmanın değeri anlaşıldı” Arkadaşlarıyla beraber sık sık doğada olmayı sevdiklerini anlatan Orkun Olgar, “Pandemiden önce de doğayı seviyorduk. Pandemi sürecinde insanlar mecburen evlerinde kalmak zorunda kaldı. Bu süreç insanlara doğada olmanın ve dışarıdaki hayatın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. İnsanlar doğada olmayı her zamankinden fazla istiyorlar. İnsanlar doğada olmayı özlediler. Pandemi bir günde hemen biten bir durum değil. Dolayısıyla hayatımızda belki 1 ya da 1,5 yıl bu virüsün etkileri devam edecek. Bundan dolayı insanlar kalabalık ortamlara girmektense, kendi aileleriyle veya yakın arkadaşlarıyla doğada olmayı tercih edecekler” dedi.