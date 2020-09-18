Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,yaptığı değerlendirmede, Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi. Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.