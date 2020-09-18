MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSalda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir
GeriSeyahat Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 15:04 | 

Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Salda Gölü'nün "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenmesini sağlayan "Beyaz Adalar" bölgesinde göle girilmesi, kısıtlama taleplerinin fazla olması halinde yasaklanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,yaptığı değerlendirmede, Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi. Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

2
Abone Olgoogle-news

Salda Gölü'nü çok önemsediklerini dile getiren Bakan Kurum, gölün dünyada eşi benzeri olmadığını, hazırladıkları koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engellediklerini ve alanda bulunan kamp alanlarının, konteynırların ve kaçak yapıların kaldırıldığını ifade etti.

3
Abone Olgoogle-news

Salda Gölü'ne girilmesinin engellenmesi için kendilerine çok ciddi talepler geldiğine dikkati çeken Kurum, "Burdur'dan bu konuda ciddi talep var. Gölde çamur banyosu yapmayı yasakladık. Dumansız hava sahası ilan ettik, ateş yakılması, mangal yapılması, sigara içilmesi yasaklandı." dedi.

4TALEP GELMESİ HALİNDE KISMİ OLARAK KISITLAMALARA GİDİLEBİLİRİZ
Abone Olgoogle-news

"TALEP GELMESİ HALİNDE KISMİ OLARAK KISITLAMALARA GİDİLEBİLİRİZ"

Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

5
Abone Olgoogle-news

"İlerleyen süreçte vatandaşlardan, Burdur'dan talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz. Halk Plajı'nda sorun çok ciddi yok ama Beyaz Adalar hakikaten korunması gereken bir bölge.

6
Abone Olgoogle-news

Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya (göle girilmesinin yasaklanması) gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp halk plajı tarafında devam ettireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek zorundayız.

7BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE YÜRÜTÜYORUZ
Abone Olgoogle-news

"BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE YÜRÜTÜYORUZ"

Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır.

8
Abone Olgoogle-news

Biz de Doğa Çevre Kurulumuzdan, Burdur'umuzdan, Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda koruma tedbirlerimizi gün be gün arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın o güzellikten faydalanacağı alanları da yapmaya çalıyoruz."

9
Abone Olgoogle-news

Salda Gölü'ne teras yapılacağını aktaran Kurum, "Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecekler, fotoğraf çektirebilecekler. O doğal güzellik karşısında, teraslarda vatandaşlarımız çay-kahve içecekler, yemeklerini yiyecekler." bilgisini verdi.

10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi