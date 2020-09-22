'Saklı cennet' Halfeti'de kapsamlı temizlik

Peltek, proje kapsamında Avrupa Birliği'nin desteğiyle ilçenin sahilinde ve su içerisinde temizlik çalışması başlattıklarını anlattı.Temizlik çalışmasıyla ilçeye gelen ziyaretçilere daha güzel bir ortam sunulacağını vurgulayan Peltek, şunları kaydetti:"Temizliğin ilk gününde yaklaşık yüz torba çöp toplandı. İnşallah temizliğin sonunda gölün suyunun daha temiz olmasını sağlayacağız. Amacımız bu pandemi sürecinde sanayide, tarımda sıkıntılı bir dönem yaşamamız sebebiyle bacasız sanayi olan turizmimizi ve saklı cennetimiz olan Halfeti'yi daha iyi bir seviyeye getirip, bacasız sanayimizi daha işler bir duruma getirmek istiyoruz."