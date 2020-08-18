Sakinlik arayanların uğrak yeri: Uçmakdere

Yurt içi ve yurt dışından Tekirdağ'a gelen turistlerin mutlaka Uçmakdere'ye uğradığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:"Tekirdağ pandemi sonrası tatilcilerin Trakya'da en çok tercih ettiği il oldu. Çevreyle, doğayla barışık, eko turizm, agro turizm, yürüyüş parkurları olan kent misafirlerini ağırlıyor. Maviyle yeşilin buluştuğu Uçmakdere kentte en çok rağbet gören yerlerinden oldu. Uçmakdere'de Rumlar'dan kalan tarihi evlerin olması, organik ürünlerden oluşan kahvaltı yapma imkanının olması, ormanla iç içe olması, denize yakın olması burasını cazip hale getiriyor."