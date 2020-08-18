MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSakinlik arayanların uğrak yeri: Uçmakdere
GeriSeyahat Sakinlik arayanların uğrak yeri: Uçmakdere
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
AA
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 13:25,

Sakinlik arayanların uğrak yeri: Uçmakdere

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi doğal güzellikleri, kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri ve temiz deniziyle sakinlik arayanların tercihi oluyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde bulunan Uçmakdere, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler Marmara Denizi kıyısında bulunan kamp alanlarında çadır kurma imkanı da buluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi doğal güzellikleri, kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri ve temiz deniziyle sakinlik arayanların tercihi oluyor.

2
Abone Olgoogle-news

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde bulunan Uçmakdere, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

3
Abone Olgoogle-news

Ziyaretçiler Marmara Denizi kıyısında bulunan kamp alanlarında çadır kurma imkanı bulurken, Ganos Dağları'nın eteklerinde farklı pistlerden yapılan yamaç paraşütüyle de adrenalin yüklü anlar yaşıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Yeşil ile mavinin buluştuğu Uçmakdere'de doğal güzelliklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, mahallede bulunan ve restore edilen tarihi evleri de gezerek fotoğraf çektiriyor.

5
Abone Olgoogle-news

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin doğal güzelliklerinin yıllardır yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbettiğini söyledi.

6
Abone Olgoogle-news

Yurt içi ve yurt dışından Tekirdağ'a gelen turistlerin mutlaka Uçmakdere'ye uğradığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:"Tekirdağ pandemi sonrası tatilcilerin Trakya'da en çok tercih ettiği il oldu. Çevreyle, doğayla barışık, eko turizm, agro turizm, yürüyüş parkurları olan kent misafirlerini ağırlıyor. Maviyle yeşilin buluştuğu Uçmakdere kentte en çok rağbet gören yerlerinden oldu. Uçmakdere'de Rumlar'dan kalan tarihi evlerin olması, organik ürünlerden oluşan kahvaltı yapma imkanının olması, ormanla iç içe olması, denize yakın olması burasını cazip hale getiriyor."

7Her geçen gün Uçmakdereye ilgi artıyor
Abone Olgoogle-news

Her geçen gün Uçmakdere'ye ilgi artıyor

Hacıoğlu, İstanbul'a yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonu Uçmakdere'de yoğunluk yaşandığını dile getirerek, kente gelen ziyaretçilerin Tekirdağ'dan çok güzel anılarla ayrıldığını aktardı.Uçmakdere Mahalle Muhtarı Burhan Elmas da çok sayıda turistin mahalleyi ziyaret etmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

8
Abone Olgoogle-news

Elmas, Uçmakdare'de tatilcilerin yöresel ürünlerle kahvaltı, yürüyüş yapma, denize girme ve yamaç paraşütü gibi çok güzel etkinlikler yapma imkanı bulduğunu belirtti.

9
Abone Olgoogle-news

Elmas, "Mahallemize her yerden ziyaretçi geliyor. İstanbul ve yakın illerin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçiler mahallemize gezmeye geliyor. Burada hem gezip, hem de doğal ürünlerden oluşan kahvaltılarımızdan yiyorlar. İsteyenler burada mahallemizin ada çayı, kekik, ıhlamur ve doğal ürünlerinden de alıyorlar. Sahilde denize girip, paraşütle uçuş yapıyorlar. Mahallede restore edilen tarihi evler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her geçen gün mahallemize ilgi artıyor. Mahalle halkımızda bu durumdan memnun oluyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi