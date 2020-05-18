Sakinlerinin 'bir çuval altına değişmediği' yer! Kesin korunacak hassas alan ilan edildi...
Giresun'da, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Gölyanı Yaylası bakir kalmış doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor.
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Yağlıdere ilçesinin 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, gölü, otantik yayla evleri ve doğal güzelliğiyle doğa ile baş başa kalmak isteyenler için önemli bir yer konumunda.
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Ziyaretçilerini, yemyeşil çayırların ortasındaki gölüyle kendisine hayran bırakan yaylanın sakinleri, hayvanları ile köyden buradaki evlerine göç etmeye mayıs ayında başlıyor. Bir süre buradaki evlerinde konaklayan vatandaşlar, ardından daha üst rakımdaki yaylalara göç ediyor.
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Yeni yapılaşmaya müsaade edilmeyen ve yaylacıların daha çok yaylaya giderken ya da dönerken geçici barınma alanı olarak kullandığı Gölyanı Yaylası'ndaki ahşap evler, ortama ayrı bir güzellik katıyor.
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Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı'nın, Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar, yaylanın doğallığının korunması adına yöre halkını sevindirdi.
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Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, Gölyanı Yaylası'nın Karadeniz'in el değmemiş bakir noktası olduğunu söyledi.
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Yaylanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesinin, istedikleri bir karar olduğunu belirten İbaş, "Yayla sit alanı vasfını koruyor, kesinlikle yapılaşmaya müsaade edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bu işin peşinde koşan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi. İbaş, herkesi Gölyanı Yaylası'nı görmeye davet ederek, "İnsanlar ziyaret ettiklerinde bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar" ifadesini kullandı.
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"TURİZME AÇILSIN AMA DOĞALLIĞININ KAYBOLMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ"
Yapılaşma olmamak kaydıyla yaylanın turizme açılmasını istediklerinin altını çizen İbaş, şöyle devam etti: "Gölyanı'nın doğasının yapılaşmayla bozulmasını kimse istemiyor. Turizme açılsın ama doğallığının kaybolmasını kesinlikle istemiyoruz. İster ahşap, ister başka bir şeyden olsun yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. İnsanlar oraya 4-5 katlı otel yapılacağını zannetmesin. Belki küçük, gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yer yapılabilir, bunu da 'belki' diyorum, gerekli yerlerin izin vermesi şartıyla"
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İbaş, daha önce Gölyanı Yaylası'nda kaçak yapılaşmalar olduğuna işaret ederek, iki yıl önce 30 civarında evin ilgili kurumların ekiplerince yıkıldığını aktardı. Başkan İbaş, her yıl yaylada izinsiz yapı inşa etmeye çalışanlar olduğunu ancak bunlara kesinlikle müsaade edilmediğini sözlerine ekledi.
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"BİR ÇUVAL ALTINI ÖNÜME KOYSANIZ BURAYI VERMEM"
Gölyanı Yaylası'na hayvanlarını otlatmak için gelen Cemile Okur, burada doğup büyüdüğünü söyledi. Her yıl bu aylarda yaylaya gelip bir süre kaldıktan sonra üst rakımdaki yaylalara göçtüklerini anlatan Okur, "Sonbaharda tekrar buraya dönüyoruz. Burası bizim için çok önemli. Her şeyi doğal, buraya geldiğimizde içimiz huzur doluyor. Bir çuval altını önüme koysanız burayı vermem" diye konuştu.
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Okur, bazı kişilerin yaylaya izinsiz ev yapmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Her yere ev yapılırsa doğal ortam çirkin olur. Yapılanlar yıkıldı, daha da artık yaptırmıyorlar. Çayırda ev olur mu? Olmaz. Bir sene içinde yaptılar, bir saatte evler yıkıldı. Vatandaşa da masraf oluyor, hiç yapılmasa en baştan daha iyiydi"
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Yaylada hayvanlarını otlatan 70 yaşındaki Hasan Okur ise 5 yaşından beri her yıl Gölyanı Yaylası'na geldiğini söyledi.
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Yaylanın doğal güzelliğinin hiçbir zaman kaybolmasını istemediklerini belirten Okur, "Otel veya başka bir şey yapılmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Gölün temizlenmesi söz konusu, onu yaparlarsa güzel olur. Bu doğayı nereye gidersen git bulamazsın. Buranın korunması için alınan her karar için sevinçliyiz" dedi.
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2016 yılından beri Türkiye'de birçok alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine alındı. İşte listeye en son eklenenler...
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Cennetten bir köşe: SIĞLA ORMANLARI
Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki sığla ormanları listenin en yeşil adresi. Sığla ağacı ormanları kültür turizmi açısından yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hayranlık uyandırdığı yer olarak hafızalarda kalıyor. Öte yandan bilimsel adı 'Liquidambar Orientalis' olan sığla ağacından önce 'kızartılan' ardından 'ağlatılarak' elde edilen yağ, kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra antiseptik ve parazitlere karşı da etkisiyle biliniyor. Yağın mide yaralarına karşı da çok etkili olduğu söylenirken, sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Az miktarda Rodos Adası ve Çin'de bulunan ancak Türkiye'de bol miktarda Köyceğiz, Dalaman Ortaca, Marmaris ve Fethiye'de yetişen sığla ağacının yağı dünyaca ünlü markalı parfüm ile deodorantların yapımda da kullanılıyor.
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Peki bu hassas alanımızda sığla yağı nasıl üretiliyor? Sadece sulak alanlarda yetişen ve kökleri derine gitmeyip, yüzeysel ilerleyen sığla ağacına ilk işlem olarak kambiyum tabakasında, ağacın kabuğu sıyrılarak yara açılıyor. Buna 'kızartma işlemi' deniliyor. Havanın sıcaklığına göre 20-30 günlük bekleme sonunda kabuğu sıyrılan yere 'sur' adı verilen yeniden yaralama yapılarak bu yeni yerden 15-20 gün sonra yağ balsam olarak ağaçtan akmaya başlıyor.
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Bu akan yağ özel kaşık denilen aletle kazınarak kazıma işlemi gerçekleştiriliyor. Kazınan kabuklu yağ tabakası 'margun' adı verilen ve bele takılan heybeye toplanıp büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra preslerde sıkılarak yağ elde ediliyor. Depolarda biriken yağlar özel işlem görmek ve tam olarak yağı ayrıştırılmak için de fabrikalara gönderiliyor. Bir sene yağ veren ağaç, iki sene bekletildikten sonra tekrar yağ alınabiliyor.
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Kayseri'nin yeni gözdesi: TUZLA-PALAS GÖLÜ
Tuzla Gölü, Kayseri ili, Sarıoğlan ilçe sınırlarında bulunan tektonik oluşumlu tuzlu göldür. Yüzey rakımı 1131 metre, uzunluğu 8 kilometre, genişliği 8 kilometre, alanı ise 23,5 kilometredir. Faylar ile çevrelenen, kapalı havza özellikli Palas Ovası'nın en alçak alanıdır.
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Bölgenin incisi: DÖNEMEÇ SAZLIKLARI
Listeye yeni katılan Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün değerlendirilmesiyle 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.
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Dönemeç Deltası gerek kuş varlığı itibarı ile gerek doğal güzellikleri itibarı ile bölgenin yeni incisi konumunda.
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Adana'nın saklı güzelliği: AĞYATAN LAGÜNÜ
Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 8 kilometrelik kıyı şeridine sahip Ağyatan Lagünü Doğal Sit Alanı'nda deniz, kumsal, kum tepeleri, dalyan bölgesi ile göl ve çevresi öne çıkan doğal peyzaj elemanları arasında bulunuyor.
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Alan, kumul habitat, nesli tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası için önemli üreme alanıyken, ayrıca kumul habitat kum zambağının da dağılım alanı olmasından dolayı önem arz ediyor. Yılan balığı, tosbağa, Akdeniz nalburunlu yarasası, oklu kirpi (Hystrix indica),gelincik (Mustela nivalis),firavun sıçanı (Herpestes ichneumon) ve porsuk (Meles meles) kritik türleri alanda yayılış gösteriyor. Bölge ‘sulak alan’ vasfı taşıması ve kuş göç dönemlerinde yoğun ziyaret ediliyor olması nedeniyle önem taşıyor.
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Yeşil güzel: SULTAN SAZLIĞI
Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor. Sultan Sazlığı 300’ü aşkın kuş türü ve 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yapıyor.
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Van'ın Pamukkalesi: DEREİÇİ TRAVERTENLERİ
Başkale'ye 35 kilometre uzaklıkta Dereiçi Mahallesi'ndeki travertenler, 2 bin 400 rakımda bulunuyor. Oluşumu devam eden ve güney kısımlarında su sıcaklığı 30-35 derece arasında olan travertenler, Van'ın önemli doğal mirasları arasında yer alıyor. Travertenler, doğa harikası görüntüsüyle özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yüzlerce ziyaretçinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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Ayrıca Dereiçi Travertenleri Doğal Sit Alanı'nda yapılan çalışmalarda, biri kritik tür olmak üzere 25 bitki türü, fauna olarak da 1 amfibi (iki yaşamlılar), 14 sürüngen, 41 kuş, 8 memeli ve 52 karasal omurgasız olmak üzere toplam 116 hayvan türü tespit edildi. Belirlenenlerden, International Union for Conservation of Nature (IUCN) kategorisinde 5, yayılım durumuna göre 1 ve endemizme göre de 1 tür, kritik tür içerisinde bulunuyor.
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Kapadokya değil VANADOKYA
İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar köyünde volkanik Yiğit Dağı’nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peri bacaları, yöre halkı tarafından “Vanadokya” olarak adlandırılıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Vanadokya’da yaklaşık 17 bin peribacası, 25 mağara ve 12 oyma ev bulunduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kapsıyor.
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Sadece peribacaları değil, aynı alanda bulunan ve son yıllarda yağışların etkisiyle ortaya çıkan, metrelerce uzunluktaki çok sayıda tünel ve mağara da turizme kazandırılmayı bekliyor.
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FETHİYE KAYAKÖY VE GEMİLER KOYU ÇEVRESİ
Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırları içerisindeki Kayaköy ve Gemiler Koyu Çevresi Doğal Sit Alanında 192 bitki türü tespit edildi. Bunlardan 10'u, endemizm dereceleri bakımından kritik tür olarak belirlendi. Yine doğal sit alanında 24'ü kritik olmak üzere 253 hayvan türü de tespit edildi.
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Isparta’nın kıymetlisi: KASNAK MEŞESİ
Kasnak meşesi, doğal olarak sadece Eğirdir'e bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarında yetişiyor. 1987'de "tabiat koruma alanı" ilan edilen Yukarı Gökdere köyü sınırlarındaki ormanda, boyu 30 metreyi aşan, 1,6 metreye ulaşan çaplarıyla 650 yıllık kasnak meşeleri var. Küçük grup ile kümeler halinde bulunan kasnak meşesi, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor.
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Düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte kullanılan ağaç, daha önce ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanılması dolayısıyla yöre halkı tarafından "kasnak meşesi" ismiyle anılıyor.
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218 bitki türü tespit edilen koruma alanında kasnak meşesinin yanı sıra saçlı meşesi, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Lübnan sediri, karaçam, kızılçam, Toros köknarı, kakar ardıcı, boylu ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanları da yer alıyor. Isparta'ya 69, Eğirdir'e 32 kilometre uzaklıktaki bin 300 hektarlık kasnak meşesi ormanı, rengârenk görünümüyle ilgi çekiyor.
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Mavi ve yeşil cennet: KELEBEKLER VADİSİ
Muğla'da Fethiye ilçesinde yer alan Kelebekler Vadisi, Türkiye'nin bakir doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
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350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan Vadi, ismini, barındırdığı 80′den fazla kelebek türünden alıyor.Vadinin Kesin Korunacak Hassas Alanları koordinatlarla belirlendi.
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Diğer yerler ise: Osmaniye'deki HARUNİYE KAPLICALARI Konya’nın bir başka güzeli: TERSAKAN GÖLÜ Muş’un doğal güzelliği: HAMURPET GÖLÜ İZMİR'İN SELÇUK İLÇESİNDEKİ SİT ALANI