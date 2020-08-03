Sakarya'nın yeşil cennetinde üzen görüntü... Havadan görüntülendi, kirlilikten siyaha büründü

Eskiden su içtikleri derede şimdi ise balıkların öldüğünü, derenin siyaha büründüğünü ve yetkililerden yardım istediklerini dile getiren Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, “Bu longozu besleyen deremiz yıllardır bizim suyunu içtiğimiz, balık tuttuğumuz, tertemiz cam gibi su. Derenin başındaki kesimhane veya tavuk çiftliği atık pisliklerini bu kanala bırakmakta biz bu durumu CİMER’e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, kaymakamlıklara ve belediyeye bildirerek şikayetlerimizi yaptık. Bu durumun bir türlü önüne geçemedik. Gezip oynadığımız su içtiğimiz derede bir tane canlı hayvan kalmadı. Balık, kuş, yılan, ördek ne varsa hepsi öldü. Kanalımız simsiyah gübre şeklinde ve etrafa hastalık saçmakta. Devlet büyüklerimden bir an önce bunun önlemini almalarını rica ediyorum” diye konuştu.