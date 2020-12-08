Şaka gibi ama gerçek, güneş burada doğmuyor! "Zaman burada adeta durdu!"

Svalbard’da insan sayısının bu kadar az olmasından hiç şikâyetçi olmayan bir hayvan var. Buraların esas sahibi olan kutup ayıları… Sayıları, yukarıdaki insan sayısından daha fazla ve doğal yaşam alanlarında tüm vahşilikleri ile yaşamaktalar. Adında bile kutup geçen bu beyaz dev, buraların simgesi ve koruma altında. Şehir sınırları dışında kalan her yer onlara ait. Eğer şehir sınırları dışına çıkma planınız var ise yanınıza silah almak zorundasınız. Bu silah, kutup ayılarını öldürmek için değil karşılaştığınızda korkutmak için. Öldürdüğünüzde, insan öldürme cezası sizi bekliyor. Silahsız olarak gezemeyeceğinizi bildiren, dünyada sadece Svalbard’da bulunan kutup ayısı tabelası; “Bu alanın dışında kutup ayısı tehlikesi” belki de dünyadaki en meşhur trafik işareti.