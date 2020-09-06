Sahilinde denize girebileceğiniz antik kentler... Tarihin içinden mavi sulara

Sanat ve sanatçının dostu: Teos / İzmir-Seferihisar ‘Yavaş şehir’ Sığacık’a yürüme mesafesindeki Teos, bundan 3 bin yıl öncesine kadar Kuzey İon’un başkentiydu. Bir dönem İon şehirlerinde huzursuzluk yarattıkları ileri sürülerek kovulan sanatçılara kapılarını açmış, tarihte ilk kez Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu bir kent olmuş. Antikçağın önemli filozof ve şairleri burada yaşamış. 2 bin 200 yıllık, tarihin ilk kira sözleşmesi yazıtı da bu kentte bulunmuş. Yerleşim MÖ 1000 yılına dayanıyor, ayakta kalanlarsa Helenistik ve Roma kalıntıları. Dionysos Tapınağı, agora, tiyatro, surlar ve liman gezilebiliyor. Antik kentin plaj olarak kullanılan bölümünde tesis yok, şemsiye kiralanabiliyor. Plaj çok bakımlı değil ama antik liman taşlarının üzerinde yüzmek buna değiyor.