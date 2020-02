Safranbolu’da bir kış masalı

Bir ara kulağıma bir çan sesi geliyor ve dikkat kesiliyorum. O sesin Saat Kulesi’nden geldiğini öğreniyoruz. Bir de hikâyesini tabii… Hikâye bu ya: Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın “Herkesin evine ve cebine girecek saat hediye edeceğim.” diyerek halka haber salmasının ardından, Safranbolu kalesinde yaptırdığı kuleye İngiltere’den getirilmiş saati taktırıp da her saat başı o anki saatin sayısı kadar çalan çan sesi şehrin her tarafından duyulunca Paşa sözünde durduğunu gösteriyor kent ahalisine. Böylece kışı evinde geçiren Safranbolulular, evinde saat varmış gibi, yazın da bağında bahçesinde çalışanlar cebinde saat varmış gibi çalan sesten saati biliyor. Yani saatin sesi her yere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca bu saatin diğer bir özelliği de Türkiye'deki tek zembereksiz ve kulesine çıkılabilen en eski saat olması.