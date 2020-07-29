Safranbolu bayramda ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak

"Hafta sonları ve tatil günlerinde ilçede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor" Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Şebnem Urgancıoğlu Ergüder de ilçenin kültür turizmi açısından öne çıktığını kaydetti.Türkiye Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ergüder, hafta sonları ve tatil günlerinde ilçede ziyaretçi yoğunluğu yaşadığını aktararak, "Kültürel turizmi ve daha çok kısa tatili tercih edenler ilçemize geliyor. Günübirlik tatili tercih edenler de ilçemize geliyor. Buna en büyük etkenlerden birisi de büyük şehirlere yakın olması. Kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve somut mirasının yanında soyut mirasını da yaşatması ilçeye ilgiyi artırıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda Safranbolu tatilcilerin tercih nedeni olacak." değerlendirmesinde bulundu.