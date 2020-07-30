Safranbolu bayram öncesi boş kaldı, talep yok...

"Yapacak bir şey yok. Burada 26 tane personelim var. Bunlar ne yapacaklar? Kapatsan ne yapacaksın, açsan nasıl ayakta duracaksın? Bu yıl beklenti yok. Önümüz kış zaten. Bayram için doğru düzgün bir talep yok. Daha önceleri Kurban Bayramlarında bir iki ay evvelinden yerlerimiz dolardı. 9 konağım dolup taşardı. Bu sene yüzde 10 bile değil. Bir tane tur talebi yok."