Sadece kimlikle gidilen ülkeler! Vize derdi yok pasaport parası yok...

2- Batum

Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent. Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar. Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un.Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü. Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez. Dilerseniz direkt Batum’a uçabilir ya da Trabzon’a uçup oradan karayoluyla Batum’a geçebilirsiniz.