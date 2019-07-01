Sadece 20 aile kaldı... Salgın hastalıklardan savaşlara kadar her şeyden habersizler

Sovyetler zamanında yabancılara kapatılan yerleşim yeri, şimdilerde maceraperest gezginler için uğrak bir nokta… Bunun nedeni de çok ilginç. BBC Travel yazarlarından Pascal Mannaerts bölgeye gitti ve gördüklerini yazdı. İşte Pamir Dağları’ndaki insanların sıra dışı yaşamları hakkında bilgiler…