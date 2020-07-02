Rüyasını gerçekleştirdi... Türkiye'nin 'Sakin Şehri'ne tatil köyü kurdu

"Devletimizin ve hükümetimizin birçok alanda hibe destekli projeleri var" Tesisinde doğal yöresel yemekler pişirmeyi tercih ettiğini anlatan Yaşar, "Yayladan sabah taze sütümüzü alıyoruz. Köylümüzün ürettiği peynir, yoğurt, balı, yağı ve yumurtaları alıyoruz. Kuymak, gevrek yapıyoruz. Hem köylümüz kazanıyor hem de misafirlerimize organik yemek ve kahvaltı sunmuş oluyoruz. Konuklarımız da bu organik ve doğal beslenmeden son derece memnun oluyor." diye konuştu.Yaşar, gelecek yıllarda işini daha da büyütmek ve daha çok köylüye istihdam sağlamak istediğine değinerek, "Kendi işini kurmak isteyen kadınlara buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Kadınlar istediği her şeyi başarabilirler, kendilerine güvensinler ve asla pes etmesinler. Hayallerinizin üstüne yürüyün ve korkmayın. Devletimizin ve hükümetimizin birçok alanda hibe destekli projeleri var. Bunlardan sizler de yararlanarak işinizi kurabilirsiniz." dedi."Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini vurgulayan Yaşar, "Şavşat, ilimiz turizminde söz sahibi bir ilçemizdir. Her mevsim bütün doğal güzellikleri içerisinde barından bir yer burası. İlçemize gelen ziyaretçiler, burayı İsviçre'ye çok benzetiyor. Birçok insan bu güzelliğe hayran kalıyor ve çok mutlu oluyorlar. 'Burası İsviçre mi, biz Alplere mi geldik?' diyorlar. Köyümüzün hemen üzerindeki dağların eteklerinde birçok irili ufaklı göl var. Yüzen adalar var. Bu bölge gezi rotasının ortasında bulunuyor. Bu bölgenin çok daha fazla tanınmasını istiyorum." sözlerine yer verdi.