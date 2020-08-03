Rize'de bulutların üzerindeki yeşil cennet: İkizdere Vadisi

'GECE BATTANİYE BİLE İSTEDİK' İkizdere Vadisi'ne gelen Ahmet Altan ise "Açıkçası böyle bir vadi beklemiyorduk. Harika bir yer. Ailecek geldik. Genelde Ege Bölgesi'nde tatil yapardık. Bu sene ilk defa Karadeniz'e geldik. Mükemmel bir yer. Burası aile ortamı için tatil yapılabilecek en güzel yerlerden diyebilirim" diye konuştu.