Rengarenk Afyon Konakları 'sema' gösterisiyle Mevlevilik atmosferine büründü

Mevleviliğin Konya Asitanesi'nden sonra ikinci ziyaret mekanı olarak Afyonkarahisar Mevlevihanesi biliniyor.
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Kentteki sivil toplum kuruluşları her yıl Hazreti Mevlana Celalettin Rumi'yi çeşitli etkinliklerle anarak Mevlevilik kültürünü yaşatıyor.
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Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlikleri sınırlandırılan Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneği, Mevleviliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kentin tarihi mekanı rengarenk Afyon Konakları arasında sema gösterisi düzenledi.
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Mevlevi Konağı'nda usule uygun şekilde "tennure", "sikke", "destegül" ve "hırka" kıyafetlerini giyen iki semazen maskelerini taktıktan sonra rengarenk tarihi Afyon Konakları arasında yaptıkları sema gösterisiyle gönüllere dokundu.
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Dernek Başkanı Hacer Aran, AA muhabirine, Hazreti Mevlana'nın hakka yürüyüşünün 747. yılı olmasıyla birlikte Mevlevilik için de 17 Aralık tarihinde vuslat günü olduğunu söyledi.
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Mevlevilerin ölümü bir kavuşma olarak gördüğünü dile getiren Aran, Hz. Pir'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da yıllardır etkinliklerini yaptıklarını anımsattı.
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"Mevleviliği canlı tutuyoruz"
Aran, 17 Aralık dolayısıyla Mevleviliğe dikkat çekmek adına tarihi Afyon Konakları arasında bir heyecan ve nefes olması amacıyla sema gösterisi düzenlediklerini vurguladı.
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Konakların arasındaki sokaklarda semazenlerin sema gösterilerinin Mevleviliğe farkındalık yarattığını aktaran Aran, "Sultan Divani Hazretleri Mevlevilikte Afyonkarahisar'ı ikinci merkez yapmıştır.
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Şehrimiz Mevlevi kültürüne hiç yabancı değildir. Biz de bu güzel kültürümüzü hem Afyonkarahisar'ımızda yaşıyoruz hem de etkinliklerimizle de Mevleviliği canlı tutuyoruz." diye konuştu.
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Aran, sokaklarda semazenlerin yaptığı sema gösterisini gören vatandaşların ilgisini çekerek beğeni topladığını da sözlerine ekledi.