Popüler kasabayı terk ettiler! Yeniden inşa edilmişti, zaman adeta durmuş gibi...

Son bekçisi de ayrıldıktan sonra, 1950'lerde bölgeyi kuzey fokları bastı ve bu sürüye kısa bir süre sonra deniz aslanları ve deniz kuşları da katıldı. Ada şu anda resmi olarak vahşi yaşam koruma alanı olarak kabul ediliyor ve sadece bölgeye gelen araştırmacılara izin veriliyor.