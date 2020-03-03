Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 11:27,
'Piramit’te bakır kulplu kapı ortaya çıktı! Bilim insanlarını şaşırttı…
İnsanlığın dünya üzerinde varlığından haberdar olmadığı pek çok yer bulunuyor. Hatta bazıları bilim dünyasını cevapsız bırakacak gizemlerle dolu... İşte o yerlerden bazıları…
Dünya üzerinde inanılmaz yerler bulunuyor. Fantastik manzaralar sunan bu bölgelerde nefes kesen görüntüler var. Hatta bazıları bilimin açıklayamadığı yerler olarak da biliniyor…
İki kıtanın birbirinden ayrıldığı yer
Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, aynı zamanda iki kıtaya birden tek seferde dokunabileceğiniz yer olan İzlanda ve Silfra noktalarını daha önce gördünüz mü? Silfra, Kuzey Amerika ve Avrasya plakaları arasında kalan bir çatlak, muhteşem bir kara ve deniz altı manzarasına sahip. Yeryüzü plakalarını ayıran bu çatlak iki kıta arasında kalan orta nokta. Dalgıçlar için farklı bir macera sunan çatlak aynı anda iki kıtaya dokunma şansı veriyor. İzlanda, dünyada iki kıtasal plaka arasında durabileceğiniz tek yer olma özelliğini taşıyor. Bölgede hem coğrafi açıdan hem de dalış açısından en özel yer Silfra… Günümüzdeki kıtalar geçmişte Pangea adı verilen tek bir parça halindeydi. Daha sonra Pangea ayrılmaya başladı ve kıtalar bugünkü şeklini aldı. Ancak bu süreç sona ermedi, kıtalar birbirlerinden ayrılmaya hâlâ devam ediyor.
Bu ayrılma o kadar yavaş gerçekleşiyor ki her şey durağanmış gibi görünüyor. Dünyanın bazı yerlerinde bu ayrılmanın izlerine rastlamak mümkün. Bu konuda dünyanın en ilgi çekici bölgelerinden biri ise Silfra, Avrupa Kıtası ile Kuzey Amerika Kıtası’nın birbirine en yakın olduğu nokta olma özelliğini taşıyor. Burası mutlaka ölmeden önce görülmesi gereken yerler listenizde olmalı… Dalgıç olmanız da gerekmiyor, tabakalar karada da yollarına devam ediyor. Ama oraya kadar gitmişken esas deneyimin su altında olduğunu bilmelisiniz. Mid-Atlantic Ridge (MAR) adı verilen tektonik tabaka dünyamızın ikinci en büyük su kütlesi olan Atlas Okyanusu’nun altından geçiyor ve İzlanda’da su yüzüne çıkıyor. İki kıtayı birbirinden ayıran bu olağanüstü yer İzlanda’nın en büyük doğal gölü olan Thingvallavatn Gölü’nde yer alan Silfra Yarığı her yıl milyonlarca turiste iki kıtanın arasında dalış yapma keyfini yaşatıyor.
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