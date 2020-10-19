Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 15:11 | 19 Ekim 2020 - 15:18

Pilotların korkulu rüyası! 'Ölüm pisti' diyorlar...

Dünya üzerinde birçok havalimanı var. Ancak bu havalimanlarının içinde hem görüntüleri hem de şartlarıyla ilginç olmayı başaranlar mevcut.