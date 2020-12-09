Photoshop değil gerçek! Denizde ışık saçan canlılar şaşırttı...
Dünya üzerinde turistik ve bilinen yerleri ziyaret etmek, gezginlere ilk etapta daha cazip gelebilir fakat bazen de az bilinen ve keşfedilmemiş yerlere ayak basmak insana inanılmaz haz verebilir. Insider Travel Türkiye'den de bir yerin olduğu dünyanın en sıra dışı yerlerini listeledi... İşte o sıra dışı adresler.
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1
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İşte Çin'in Tianzi Dağları’ndan Fransa'daki Verdon Boğazı'na kadar her köşesi çok kıymetli o doğa harikaları...
2
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Kolombiya’daki Cano Cristales Nehri
Beş renkli nehir ve sıvı gökkuşağı olarak da bilinen bu doğa harikası, temmuz ve aralık aylarının sonuna kadar sıradan bir nehirken, bu aylarda bambaşka bir renge dönüşüyor.
3
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Bu süre zarfında nehrin dibini kaplayan eşsiz bir bitki olan Macarenia clavigera ile nehir, mavi sularla, yeşil yosunla ve sarı kumla serpiştirilmiş canlı bir kırmızıya dönüşür.
4
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Şili, Mermer Mağaralar
Patagonya'da General Carrera Gölü üzerinde bulunan bu mağaraların, 6 bin yıldan daha uzun bir süre önce kayaları aşındıran dalgalar tarafından oluştuğu biliniyor.
5
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Arizona’daki Antilop Kanyonu
Bu kanyon, dalgalı desenleri ve uzun kumtaşı duvarlarıyla bilinir. Arizona'daki bir yarık kanyon, milyonlarca yıllık su erozyonunun oluşturduğu dar yürüyüş yollarına sahiptir.
6
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Kuzey İrlanda’daki Dev Geçidi
Farklı altıgen sütunları insan yapımı gibi görünse de milyonlarca yıl önce volkanik faaliyetlerle doğal olarak meydana gelmiş. Bu sütunların en büyüğü 36 fit yüksekliğinde.
7
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Hint Okyanusu’ndaki Sokotra Adası
Bu büyüleyici ada, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan mantar şeklindeki ağaçlara sahip...
8
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Filipinler’deki Bohol Adası’nın Çikolata Tepeleri
Garip koni şekilleriyle tanınan bu eşsiz manzaralı tepelerin yüksekliği, 98 metreden 393 metreye kadar değişiyor. Kuru mevsimlerde, çimler çikolatayı andıran belirgin bir kahverengiye döner. Bölgede, 31 millik bir alanı kaplayan 1.268'den fazla koni şeklindeki tepe bulunuyor.
9
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İzlanda, Sgokar’daki Skogafoss Şelalesi
Şelalenin yoğun akışında ortaya çıkan gökkuşağı, burayı görülmeye değer kılıyor. Ayrıca şelale normalin aksine iki buzuldan akıyor. Efsaneye göre, Thrasi adında bir Viking’in, altın sandığı bu çarpıcı şelalenin altına saklandığı söyleniyor.
10
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Bolivya, Salar de Uyuni
Bolivya'daki bu tuz düzlüklerinin yakınındaki göller taştığında, gökyüzünü ve yukarıdaki bulutları yansıtan görkemli bir aynalı yüzey oluştururlar. Salar de Uyuni, türünün en büyüğüdür ve Bolivya Altiplano'sunun 4.050 mil karelik bir alanını kaplıyor.
11
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Çin’deki Tianzi Dağları
Kayaların aşınması sonucu efsanevi bir şekil alan Tianzi Dağları, Avatar filmindeki uzaylı sahnelere de ilham kaynağı olmuş. Kulelerin yüksekliği ise 300 milyon kumtaşı tepeleri ile 4.100 fite kadar ulaşıyor. Ayrıca kuleleri, zirveye kadar uzanan yeşillikler sarmalıyor.
12
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Kanada, British Kolombiya’daki Benekli Göl
Dairesel lekelerden oluşan göldeki beneklere, minerallerle birlikte magnezyum sülfat, kalsiyum ve sodyum sülfatlar gibi minerallerin neden olduğu biliniyor.
13
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Çin’in Panjin kentindeki Red Beach
Red Beach, bu kıpkırmızı rengini, alkali topraklarda gelişen Chenopodium adı verilen kırmızı bir ot türünden alıyor. Ayrıca bu ilginç kumsal, dünyadaki en nadir tür olan taçlı turnaya da ev sahipliği yapıyor.
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Brezilya, Lençois Maranhenses Ulusal Parkı
Göz alıcı bu beyaz kum tepeleri, nehirlerle kesilerek binlerce ton kumu Atlantik Okyanusu’na doğru itmesiyle bilinir.
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Almanya'nın Ş eytan Köprüsü (Die Rakotzbrück veya Devil’s Bridge)
Almanya’da bulunan ünlü yer eşsiz yapısıyla oluşturulmuş, neresinden bakılırsa bakılsın köprü ve yansıması mükemmel bir çember görüntüsü oluşturuyor.
16
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Ukrayna'daki Aşk Tüneli
Ukrayna’da demiryolunun üzerinde bulunan yeşil yapraklı ağaçlarla çevrili bu tünel, geçtikçe sizi büyülü bir dünyanın kapısını aralıyor.
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Antarktika'nın Kan Dökülmeleri (Blood Falls)
Antarktika kıtasının bitmek bilmek beyazlığının arasında Blood Falls insanları çok şaşırtıyor. Burası sularda çok fazla demir bulunması sebebiyle kırmızı renge bürünüyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden bir tanesi…
18
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İsrail ve Ürdün’deki The Dead Sea (Ölü Deniz)
Deniz seviyesinin 1.410 fit altında bulunan Ölü Deniz, dünya yüzeyindeki en alçak su kütlesi. Bir çölde bulunan ve yüksek konsantrasyonda tuz içeren, ziyaretçilerin yüzmesi kolay...Su kendi başına yeterince güzelse de sudan yükselen tuz birikintileri ve sütunları ona eşsiz, başka bir dünya görünümü veriyor.
19
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Avusturalya'da ek Parça Uluru Anıtı
Tek bir kaya olmakla beraber devasa büyüklükte, kendi içinde bir dağ. 348 metre yüksekliğe sahip olan bu anıt, dünyanın en büyük kayası ve dünyadaki en garip yerlerden biri...
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Güney Kore, Jeju Adası
Jeju Adası, Güney Kore'nin en yüksek dağı olan ve deniz seviyesinden yaklaşık 6,400 fit yükseklikteki hareketsiz bir yanardağ olan Hallasan’a ev sahipliği yapıyor.
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Avustralya’daki pembe sakız Hillier Gölü
Pembe göl, adeta bilime meydan okuyor! Kimse neden bu kadar pembe olduğunu ya da gölden uzaklaştıkça neden rengin daha da güçlü olduğunu bilmiyor. Araştırmacılar bu durumu, göldeki yüksek tuzluluk oranına çekilen belirli bir algden ve halobakteriler olarak bilinen pembe bir bakteriden kaynaklandığına inanıyor.
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Eşsiz renk tonunun nedeni ne olursa olsun göl, Recherche Takımadalarında yalnızca araştırma amacıyla kullanılan ve yalnızca helikopterle görülebilen bir ada olan Orta Ada'da yer alıyor.
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Norveç, Kjeragbolten
Kjeragbolten, Norveç’te bir dağ yarığına yerleştirilmiş 177 metreküplük bir kayadır. Kayaya, şaşırtıcı bir şekilde herhangi bir ekipman olmadan da erişilebiliyor. Bu da onu maceracı gezginler için mükemmel bir fotoğraf karesi haline getiriyor.
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Maldivler, Biyolüminesan Plajları
Geceleri gökyüzünü aydınlatan eşsiz bir manzara… Bu parlak organizmalar "biyolüminesan" olarak adlandırılıyor ve bu olaya da "biyolüminesan (biyo-ışıklandırma) serpintisi" deniliyor.
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Işık saçan bu canlılar, baskı altındayken ışık yayıyorlar.
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Rangali Adası, dalgıçların bu parlayan mavi ışık huzmesi boyunca yüzebilecekleri gece dalışları sunmakta. Bu deneyim inanılmaz derecede güzel ve büyüleyici.
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Kaliforniya, Redwood Ulusal Parkı
Bu devasa parktaki kızılçamlar, dünyanın en uzun ağaçlarından kabul ediliyor. 139.000 dönümlük alana yayılan ağaçlar, Redwood Milli Parkı Kaliforniya'nın kuzey kıyılarını kapsıyor. Bu bölgede bulunan, dünyanın en uzun ağaçları sayılan Sekoyalar, 379 fit yüksekliğinde ve yaklaşık 600 yaşında…
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Japonya’nın Honshu kentindeki Fuji Dağı
Fuji Dağı, en son 1707’de patlayan aktif bir yanardağdır. Ayrıca, genellikle kalın bir sis tabakasıyla çevrili kırsal bir alan üzerinde yükselir.
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Vietnam, Ha Long Körfezi
Ha Long'un hayranlık uyandıran kireçtaşı kulelerini görmenin en iyi yolu teknedir. Aslında, birçok turist koyda bir teknede bir gecede kalır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan körfez, oldukça dikkat çekiyor.
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Pamukkale Travertenleri
En önemli doğa harikalarından sayılan, ülkemizin değerlilerinden travertenler, zamanla jeotermal faaliyetlerden kaynaklanan kreçtaşı maden yatakları tarafından oluşturulmuştur.