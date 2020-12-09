Photoshop değil gerçek! Denizde ışık saçan canlılar şaşırttı...

Avustralya’daki pembe sakız Hillier Gölü Pembe göl, adeta bilime meydan okuyor! Kimse neden bu kadar pembe olduğunu ya da gölden uzaklaştıkça neden rengin daha da güçlü olduğunu bilmiyor. Araştırmacılar bu durumu, göldeki yüksek tuzluluk oranına çekilen belirli bir algden ve halobakteriler olarak bilinen pembe bir bakteriden kaynaklandığına inanıyor.