Peygamberler şehri Diyarbakır inanç turizmine kapılarını açtı

Arslanoğlu sözlerini "3 bin yıllık mübarek naaşları oradan alınarak şuanda bulunduğumuz yüksek yere, Nebi Harun Tepesine nakledildi. Bütün kardeşlerimiz burada meftun olan ve isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen bu iki büyük şerefli peygamberi ziyaret etmek için çıksınlar buraya gelsinler. Burada inanç turizmi kapsamında mütalaa edilebilecek, bu lokasyonları ziyaret ettikten sonra, muazzam bir tabiat zenginlikleri de görmüş olacaklar. Çünkü az ileride 3 bin yıllık Asur Kalemiz var, kalenin alt tarafında muazzam bir baraj gölü ve seyrine doyum olmayan bir manzara var. Herkesi Diyarbakır’a bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz” diyerek sürdürdü.