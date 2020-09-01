MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriPeygamberler şehri Diyarbakır inanç turizmine kapılarını açtı
GeriSeyahat Peygamberler şehri Diyarbakır inanç turizmine kapılarını açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
İHA
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 11:41 | 

Peygamberler şehri Diyarbakır inanç turizmine kapılarını açtı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi dini inanç turizmi haline geldikten sonra vatandaşlara kapılarını korona virüsü nedeniyle tedbirler sonrası açtı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi dini inanç turizmi haline geldikten sonra vatandaşlara kapılarını açtı. Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen Hz. Zülkifl ile Hz. Elyesa peygamberlerin de kabrinin bulunduğu tarihi mekan, tekne turu ile tarihe yolculuk etmek isteyenleri bekliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Antik çağlardan bu yana tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil'in, son yıllarda gerçekleştirilen projelerle adeta çehresi değiştirilirken, ilçede bulunan Hz. Zülkifl ile Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerinin olduğu tarihi mekanlar ziyaretçilerini bekliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Tarihi Asur Kalesi, gizli geçitler ve kral mezarlığının olduğu ilçe inanç turizmi kapsamında peygamber kabirleri nedeniyle önemli bir nokta haline geldi.

4
Abone Olgoogle-news

Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle birlikte sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak türbe ziyaretlerinin ardından Eğil ilçesinde baraj gölünde tekne turu da attıktan sonra ziyaretlerini tamamlıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Araştırmacı Yazar Abdulkadir Arslanoğlu, yeryüzünde, yer kürede, isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen büyük peygamberin yan yana meftun olduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki kabirlerden başka ikinci bir yer olmadığını aktardı.

6Şu nokta dışında ikici bir yer yoktur
Abone Olgoogle-news

Şu nokta dışında ikici bir yer yoktur

Arslanoğlu, “Cenab-ı Hak Kur'an’ı Kerim’de 25 peygamberin adını zikretmiştir, Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa aleyhiselam işte burada yatıyorlar. Yeryüzünde, yer kürede, isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen büyük peygamberin yan yana meftun olduğu Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki şu nokta dışında ikici bir yer yoktur. Burada yatan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa aleyhiselamın mübarek kabirleri 1995 yılında biraz ileride bulunan noktada, şuanda baraj gölü altında kalan yerde idi."

7
Abone Olgoogle-news

"Orada baraj gölünün olacağı gündeme gelince, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün oluşturduğu, 6 kişilik yeminli heyet marifetiyle 3 bin yıllık iki büyük peygamber kabrini açtı." dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Arslanoğlu sözlerini "3 bin yıllık mübarek naaşları oradan alınarak şuanda bulunduğumuz yüksek yere, Nebi Harun Tepesine nakledildi. Bütün kardeşlerimiz burada meftun olan ve isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen bu iki büyük şerefli peygamberi ziyaret etmek için çıksınlar buraya gelsinler. Burada inanç turizmi kapsamında mütalaa edilebilecek, bu lokasyonları ziyaret ettikten sonra, muazzam bir tabiat zenginlikleri de görmüş olacaklar. Çünkü az ileride 3 bin yıllık Asur Kalemiz var, kalenin alt tarafında muazzam bir baraj gölü ve seyrine doyum olmayan bir manzara var. Herkesi Diyarbakır’a bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz” diyerek sürdürdü.

9Önce ziyaret, ardından tekne turu
Abone Olgoogle-news

Önce ziyaret, ardından tekne turu

Tekne işletmecisi Abdullah Karakoç, vatandaşların ilk önce peygamber kabirlerini ziyaret ettiklerini ve daha sonra tekne turu ile tarihe yolculuk yaptıklarını kaydetti.

10
Abone Olgoogle-news

Karakoç, “Genelde hafta sonu yoğun oluyoruz, dışarıdan gelen misafirler burada tekne turu yapıyor. Burada Asur Kalesini gezdiriyoruz. İnsanlar gelip geziyor, restoranlarda gelip günü birlik yemeklerini yiyip geri dönüyorlar. Burayı vatandaşlar gelip görsünler başka bir yere gitmezler. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa aleyhiselam burada, gelenler orayı ziyaret edip, daha sonra tekne turu ile Asur Kalesini ve gizli geçitleri, kral mezarlıklarını geziyorlar. Burada tarih yatıyor gelip görsünler, bu serin havayı yaşasınlar” diye konuştu.

11
Abone Olgoogle-news

Önümüzdeki günlerde adını daha da duyurup, gerek yerli gerek yabancı ziyaretçileri Diyarbakır'a çekmeye devam edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi