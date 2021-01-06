Buzullar, volkanlar ve yüzlerce penguen… Antarktika’da dünyanın derinliklerindeki güzellikleri keşfedin
Şimdilerde Antarktika’da yaz yeni başlıyor. Penguen yumurtaları hızla büyüyor, mavi balinalar göç ediyor. Ve yakın zamanda buralara ulaşma imkânımız olmasa da Antarktika mutlaka görülesi yerler arasında yer alıyor. Burada, aktif yanardağlardan ve buzullardan, milyonlarca penguene kadar dünyanın bir ucunda sizi bekleyen çarpıcı güzellikler var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte o sıra dışı güzelliklerden bazıları...
2
Abone Ol
Punta Arenas
Punta Arenas, Magallanes ve Antarktika Chilena olarak bilinen güney Şili bölgesinin başkentidir. Bu, yaklaşık 124.000 nüfusuyla, muhtemelen bölgedeki gezinizde göreceğiniz en büyük şehir olabilir. Hem de birçok Antarktika bölgesine göre daha hareketlidir. Aynı zamanda, meşhur güney ışıklarını görmek için de önemli bir açı sayılabilir.
3
Abone Ol
Ushuaia
Dünyanın en güneyindeki şehir olarak bilinen Ushuaia, Arjantin muhtemelen Antarktika gezinizin başlayacağı yerdir. Tierra del Fuego Ulusal Parkı ve Bienal de Arte Contemporaneo del Fin del Mundo, dünyanın bir ucundaki Çağdaş Sanat Bienali adlı bir sanat galerisiyle tanınan başlı başına bir turizm merkezidir.
4
Abone Ol
Drake Passage
Artık sıcaklıklar donma seviyesinin üzerinde olduğuna göre, buz kütleleri yolcu gemilerinin Güney Amerika’nın aşağısındaki ana yol olan Drake Passage’dan geçmesine yetecek kadar eriyor demektir.
5
Abone Ol
Efsaneye göre gezegendeki en hain geçişlerden biri olan bu geçit, Şili’nin ucundan yaklaşık 600 mil kadar uzaklıkta yer alıyor.
6
Abone Ol
Güney Shetland Adaları
Güney Shetland Adaları, Antarktika Yarımadası'nın kuzeyinde yer alıyor ve bazı volkanlar da dahil olmak üzere 1.424 mil karelik devasa bir kütleyi kaplıyor.
7
Abone Ol
Birçok bilimsel araştırma istasyonuna ev sahipliği yapmanın yanı sıra, penguenler, foklar ve onları izlemekten zevk alan yolcu gemisi yolcuları arasında popülerdirler. Burada yaklaşık bir düzine ada yer alıyor.
8
Abone Ol
Burada yaklaşık bir düzine ada yer alıyor.
9
Abone Ol
Aldatma Adası
Yanardağlardan bahsetmişken, Deception Island olarak bilinen Aldatma Adaları’ndan bahsetmemek olmazdı.
10
Abone Ol
Eski bir balina avlama istasyonu olan Deception Island limanı, bu günlerde hem turistlere hem de bilim adamlarına ev sahipliği yapıyor.
11
Abone Ol
Siz de geminizden ayrılıp tüm bu penguenleri karadan, doğal ortamlarında izleyebilirsiniz.
12
Abone Ol
Antarktika Yarımadası
Antarktika'nın en kuzey kısmı ve dolayısıyla birçok ziyaretçinin göreceği kıtanın ilk kısmı, dağlık Antarktika Yarımadası'dır.
13
Abone Ol
Buradaki minke ve kambur balinalara dikkat edin ve tabii ki penguenlere de…
14
Abone Ol
Güney Orkney Adaları
Antarktika Yarımadası'nın kuzeydoğusu, Güney Orkney Adaları'dır. Soğuk, rüzgârlı ve genellikle misafirperver olmayan bu muhteşem adalar, iki araştırma istasyonuna ve Adéie penguenlerine ev sahipliği yapıyor.
15
Abone Ol
Falkland Adaları
Tierra del Fuego'nun yaklaşık 250 mil güneyindeki Falkland Adaları, herhangi bir Antarktika gezisinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında…
16
Abone Ol
Özellikle de 4.700 mil karelik arazilerinin ortasında düzinelerce deniz kuşu türü ve beş çeşit penguen bulacak olan kuş gözlemcileri için ideal bir bölge denebilir.
17
Abone Ol
Güney Georgia Adası
Penguenler ve foklarla iç içe olan Güney Georgia, el değmemiş buzulları ve fiyortlarıyla daha da tanınır. Güney Sandwich Adaları olarak bilinen güneydoğuya daha küçük, daha az kaçakçılığı yapılan adalar zinciri ile aynı bölgenin parçası sayılabilir.
18
Abone Ol
Zavodovski Adası
Güney Sandwich Adaları, Georgia’dan sonra popüler bölgeler arasında gelir. Mavi Gezegen’iyle ünlü Zavodovski Adası, dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük penguen kolonilerinden birini bulacağınız yerdir. Yaklaşık 1 milyon penguen nüfusuyla, bir yanardağın yamaçlarını doldurabilir.