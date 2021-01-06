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HaberlerSeyahat HaberleriBuzullar, volkanlar ve yüzlerce penguen… Antarktika’da dünyanın derinliklerindeki güzellikleri keşfedin
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Seyahat
Fotoğraflar: Alamy/ Pixabay
Haber Giriş: 06 Ocak 2021 - 10:10 | 

Buzullar, volkanlar ve yüzlerce penguen… Antarktika’da dünyanın derinliklerindeki güzellikleri keşfedin

Şimdilerde Antarktika’da yaz yeni başlıyor. Penguen yumurtaları hızla büyüyor, mavi balinalar göç ediyor. Ve yakın zamanda buralara ulaşma imkânımız olmasa da Antarktika mutlaka görülesi yerler arasında yer alıyor. Burada, aktif yanardağlardan ve buzullardan, milyonlarca penguene kadar dünyanın bir ucunda sizi bekleyen çarpıcı güzellikler var.

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İşte o sıra dışı güzelliklerden bazıları...

2Punta Arenas
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Punta Arenas

Punta Arenas, Magallanes ve Antarktika Chilena olarak bilinen güney Şili bölgesinin başkentidir. Bu, yaklaşık 124.000 nüfusuyla, muhtemelen bölgedeki gezinizde göreceğiniz en büyük şehir olabilir. Hem de birçok Antarktika bölgesine göre daha hareketlidir. Aynı zamanda, meşhur güney ışıklarını görmek için de önemli bir açı sayılabilir.

3Ushuaia
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Ushuaia

Dünyanın en güneyindeki şehir olarak bilinen Ushuaia, Arjantin muhtemelen Antarktika gezinizin başlayacağı yerdir. Tierra del Fuego Ulusal Parkı ve Bienal de Arte Contemporaneo del Fin del Mundo, dünyanın bir ucundaki Çağdaş Sanat Bienali adlı bir sanat galerisiyle tanınan başlı başına bir turizm merkezidir.

4Drake Passage
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Drake Passage

Artık sıcaklıklar donma seviyesinin üzerinde olduğuna göre, buz kütleleri yolcu gemilerinin Güney Amerika’nın aşağısındaki ana yol olan Drake Passage’dan geçmesine yetecek kadar eriyor demektir.

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Efsaneye göre gezegendeki en hain geçişlerden biri olan bu geçit, Şili’nin ucundan yaklaşık 600 mil kadar uzaklıkta yer alıyor.

6Güney Shetland Adaları
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Güney Shetland Adaları

Güney Shetland Adaları, Antarktika Yarımadası'nın kuzeyinde yer alıyor ve bazı volkanlar da dahil olmak üzere 1.424 mil karelik devasa bir kütleyi kaplıyor.

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Birçok bilimsel araştırma istasyonuna ev sahipliği yapmanın yanı sıra, penguenler, foklar ve onları izlemekten zevk alan yolcu gemisi yolcuları arasında popülerdirler. Burada yaklaşık bir düzine ada yer alıyor.

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Burada yaklaşık bir düzine ada yer alıyor.

9Aldatma Adası
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Aldatma Adası

Yanardağlardan bahsetmişken, Deception Island olarak bilinen Aldatma Adaları’ndan bahsetmemek olmazdı.

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Eski bir balina avlama istasyonu olan Deception Island limanı, bu günlerde hem turistlere hem de bilim adamlarına ev sahipliği yapıyor.

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Siz de geminizden ayrılıp tüm bu penguenleri karadan, doğal ortamlarında izleyebilirsiniz.

12Antarktika Yarımadası
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Antarktika Yarımadası

Antarktika'nın en kuzey kısmı ve dolayısıyla birçok ziyaretçinin göreceği kıtanın ilk kısmı, dağlık Antarktika Yarımadası'dır.

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Buradaki minke ve kambur balinalara dikkat edin ve tabii ki penguenlere de…

14Güney Orkney Adaları
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Güney Orkney Adaları

Antarktika Yarımadası'nın kuzeydoğusu, Güney Orkney Adaları'dır. Soğuk, rüzgârlı ve genellikle misafirperver olmayan bu muhteşem adalar, iki araştırma istasyonuna ve Adéie penguenlerine ev sahipliği yapıyor.

15Falkland Adaları
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Falkland Adaları

Tierra del Fuego'nun yaklaşık 250 mil güneyindeki Falkland Adaları, herhangi bir Antarktika gezisinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında…

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Özellikle de 4.700 mil karelik arazilerinin ortasında düzinelerce deniz kuşu türü ve beş çeşit penguen bulacak olan kuş gözlemcileri için ideal bir bölge denebilir.

17Güney Georgia Adası
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Güney Georgia Adası

Penguenler ve foklarla iç içe olan Güney Georgia, el değmemiş buzulları ve fiyortlarıyla daha da tanınır. Güney Sandwich Adaları olarak bilinen güneydoğuya daha küçük, daha az kaçakçılığı yapılan adalar zinciri ile aynı bölgenin parçası sayılabilir.

18Zavodovski Adası
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Zavodovski Adası

Güney Sandwich Adaları, Georgia’dan sonra popüler bölgeler arasında gelir. Mavi Gezegen’iyle ünlü Zavodovski Adası, dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük penguen kolonilerinden birini bulacağınız yerdir. Yaklaşık 1 milyon penguen nüfusuyla, bir yanardağın yamaçlarını doldurabilir.

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