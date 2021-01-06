Buzullar, volkanlar ve yüzlerce penguen… Antarktika’da dünyanın derinliklerindeki güzellikleri keşfedin

Punta Arenas Punta Arenas, Magallanes ve Antarktika Chilena olarak bilinen güney Şili bölgesinin başkentidir. Bu, yaklaşık 124.000 nüfusuyla, muhtemelen bölgedeki gezinizde göreceğiniz en büyük şehir olabilir. Hem de birçok Antarktika bölgesine göre daha hareketlidir. Aynı zamanda, meşhur güney ışıklarını görmek için de önemli bir açı sayılabilir.