Pembe renge bürünen Tuz Gölü, ilgi odağı oldu

İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de vatandaşlar tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor. Gölün, Eskil ilçesi yakınlarındaki bölümünde, flamingoların özellikle güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki uçuşları göle farklı bir hava katıyor. Gölün Aksaray- Ankara karayolu yakınlarındaki bölümünde ise suyun içinde yaşayan algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor.