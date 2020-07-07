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GeriSeyahat Pek fazla bilinmeyen 15 saklı güzellik... Yeni yerler keşfetmek isteyenler için tam anlamıyla cennet
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: İstock, Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 17:09,

Pek fazla bilinmeyen 15 saklı güzellik... Yeni yerler keşfetmek isteyenler için tam anlamıyla cennet

Türkiye, yeni yerler keşfetmek isteyenler için tam anlamıyla cennet… Herkes tarafından bilinen turistik rotalar her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlarken, ülkede henüz geniş kitleler tarafından pek bilinmeyen yerler de mevcut. Sizin tam da şu sıralar keşfedilmeyi bekleyen o cennet köşeleri listeledik…

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Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor.

2SARISU
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SARISU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Sarısu sahil yöresi, doğal güzelliklerinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı 165 kuş türüyle dikkati çekiyor. Maviyle yeşilin etkileyici bir uyum içinde bütünleştiği Kandıra ilçesi, eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Koruma altına alındığı için yapılaşmanın çok kısıtlı kaldığı sahil yöresi, ziyaretçilerine sakin ve huzurlu bir tatil imkanı sunuyor. Ağaçların arasından süzülen Sarısu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada yer alan Sarısu beldesi, her yıl göç mevsimlerinde 165 türde binlerce kuşu ağırlıyor.

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Sarısu, bu özelliğiyle kuş gözlemcilerinin de uğrak yerleri arasında bulunuyor. Göçmen kuşları gözlemlemek için Sarısu'ya gelenler, aynı zamanda derenin oluşturduğu doğa harikası lagünün doyumsuz manzarasının keyfini yaşayıp, masmavi sularda denize girme imkanı buluyor. Kandıra şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sahil yöresi, kamp yapmak için uygun alanlar barındırıyor. Bu sayede doğaseverler, cıvıl cıvıl kuş sesleri arasında unutulmaz bir kamp deneyimi yaşıyor.

4ILICA ŞELALESİ
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ILICA ŞELALESİ

Kastamonu Pınarbaşı’nda Ilıca Köyü sınırlarında yer alıyor. 15 metre yükseklikten dökülen şelalenin, döküldüğü yerde oluşan doğal havuz ve çevresi çeşitli bitki örtüsü ile kaplanmış egzotik bir görünüme sahip...

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Özellikle güzel fotoğraflar çekmek için buraya mutlaka gitmelisiniz

6TAŞKALE
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TAŞKALE

Taşkale Karaman'a bağlı bir kasaba… Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber, turistik İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları da bu kasabada bulunuyor. Ayrıca buradaki en özel yerlerden biri de Manazan Mağaraları…

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Bu mağaralar İç Anadolu’da önemli kültürel zenginliklerinden. Fakat obrukların, Mevlana’nın ve Çatalhöyük’ün gölgesinde kalmış, adını duyuramamış. Mağaralar insan - doğa ilişkisinin Anadolu’daki örneklerinden sadece biri. İnsanoğlunun zor durumda kaldığında nasıl bir azimle, güçle dağları delip, barınak yapabildiğinin en güzel örneği…

8KAPIKIRI
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KAPIKIRI

Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı... Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir.

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Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor. Gölde küçük sandallarla gezinti yapabilirsiniz. Ayrıca kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenler harika fotoğraflar yakalayabilir

10BİLGELİK VADİSİ
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BİLGELİK VADİSİ

Antalya’da bölgedeki halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası vadi, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi.

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14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistlerin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarını kendine çekiyor.

12BÜĞRÜM KÖPRÜ
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BÜĞRÜM KÖPRÜ

Roma İmparatorluğu döneminden kalma bu köprü Antalya'da yer almaktadır. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini görmüş olan bu köprü hala tüm bakirliği ve doğallığıyla ayakla durmaktadır. Bu köprüye Köprülü Kanyon Milli Parkı içinden ulaşılabilir.

13CLANDRAS KÖPRÜSÜ
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CLANDRAS KÖPRÜSÜ

Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminde yapılan Tarihi Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış. Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminde yapılan Tarihi Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış. Köprünün yanında bulunan Elektrik Santralinden boşaltılan su beton kanal yardımı ile köprünün yanından aşağı dökülmekte ve bir şelale görüntüsü vermekte...

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Nasıl gidilir? Antalya Otogarı’ndan Otobüsüne binerek Serik’e gidiyorsunuz. Serik’ten Köprülü Kanyon minibüslerine binerek Köprülü Kanyon’a geçeceksiniz . Köprülü Kanyon’a günde sınırlı sayıda minibüs var. Tazı Kanyonu; Köprülü Kanyon’dan yaklaşık 10 km mesafede bulunuyor ve araç gitmiyor. Yalnız rafting şirketleri ve halk belli bir ücret karşılığında ulaşım konusunda yardımcı oluyor.

15ALTINKÖY AÇIKHAVA MÜZESİ
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ALTINKÖY AÇIKHAVA MÜZESİ

Ankara'nın 100 yıl öncesinin köy hayatını Ankaralılara yaşatan Altınköy Açıkhava Müzesi, ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. 1930'larda, 40'larda, 50'lerde Anadolu'nun bir köyünde ne varsa, Altındağ Belediyesi tarafından oluşturulan bu köyde de hepsi var. Karapürçek Beşikkaya'da bulunan Altındağ Belediyesi Altınköy Açıkhava Müzesi ‘Altınköy’ ismiyle biliniyor.

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Camisi, okulu, bakkalı, köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi ile masalsı bir atmosfere sahip. Yaşayan bir açık hava müzesi olan köyün özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Bu köyde koyunlar, kuzular, inekler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, tavuklar da var. Buğday tarlası, sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, ahırlar, kümesler, at arabası gibi önemli detayların da unutulmadığı Altınköy’de harika manzaralı yürüyüş yolları ve dinlenme alanları köy kahvehaneleri ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sağlıyor.

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500 dönüm arazi üzerine kurulu Altınköy, şehrin göbeğinde ama adeta şehirden uzakta bir köy. Eski tarım aletleri, ev ve işte kullanılan pek çok alet ve eşya, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde meraklıların ilgisine sunuluyor.

18BİRGİ
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BİRGİ

İzmir Ödemiş'e 9 kilometre uzaklıkta ve Bozdağlar'ın yamaçlarında yemyeşil bir coğrafyanın içine gizlenmiş Birgi, asırlık ağaçlarının ve ahşap pencereli evleriyle Ege'nin şirin köylerinden... Ayrıca tam da şimdi gidilecek en keyifli hafta sonu rotası. Birgi köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami ile meşhur. Osmanlı’nın izlerini sürmek isteyenler için burası çok ideal.

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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesinin tadına da mutlaka bakmalısınız. 1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden.

20KARABURUN
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KARABURUN

İzmir'in gizli kalmış bölgelerinden biri Karaburun... Yarımada üzerinde onlarca köy yer alıyor.

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Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi…

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Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.

23YÜZEN ADALAR
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YÜZEN ADALAR

Bingöl-Solhan karayolu üzerinde, Aksakal Göl Mezrasında yer alan Yüzenadalar, göl üzerinde birbirinden birbirinden bağımsız olarak hareket eden üç adacıktan oluşuyor. Yaklaşık 50 metre derinliğe sahip göl üzerindeki 3 adacık sürekli olarak yer değiştiriyor.

24ADALA
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ADALA

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.

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Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.

26BALTALI GÖLÜ
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BALTALI GÖLÜ

Ege Bölgesi’nde deniz denince akla ilk gelen şehirler arasında olmasa da barındırdığı zenginliklerle Batı Anadolu’nun en güzel seyahat rotalarından biri. Uşak, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile ön plana çıkan bir şehir. Dolayısıyla, doğa turizmi ve kültür turizmi ile ilgilenenlerin uğrak noktalarından biri.

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Bölgenin en güzel ve saklı yerlerinden biri ise Baltalı Gölü… Uşak Banaz ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Göl etrafında piknik ve kamp yapılabilir. Göl suyunda sazan balığı tutulabilir. Baltalı Gölü yapay bir gölet olmasına karşın, doğal görünümü etrafını saran yemyeşil ormanlarıyla Abant ya da Yedigöller'den aşağı kalır yanı yok.

28AİZANOİ ANTİK KENTİ
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AİZANOİ ANTİK KENTİ

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar İlçe merkezinde, Kütahya’ya 50 km uzaklıkta yer alıyor. Penkalas (Kocaçay) Irmağının yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalıların öncülü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının su perisi Erato ile efsanevi kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı sanılmakta...

29BLAUNDUS ANTİK KENTİ
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BLAUNDUS ANTİK KENTİ

Büyük İskender tarafından kurulan ve mimari görünümü nedeniyle İngiltere’deki ünlü Stonehenge taşlarına benzetilen Blaundus Antik Kenti, günümüzde birinci derece sit alanı ilan edilen etkileyici ve görkemli bir alan.

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