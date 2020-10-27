Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 11:29 |
Pek fazla bilinmeyen 10 saklı adres! Hepsi birer tablo gibi...
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor.
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1
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İşte size Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen 10 saklı adresi...
2
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Clandras Köprüsü / Uşak Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminde yapılan Tarihi Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış.
3
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Köprünün iki tarafı dağ kayalığına dayandırılmış ve uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre genişliği ise 1,75 metre. Köprü resmi kaynaklarda Cılandıras ismiyle de anılmakta...
4
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Köprünün yanında bulunan Elektrik Santralinden boşaltılan su beton kanal yardımı ile köprünün yanından aşağı dökülmekte ve bir şelale görüntüsü vermekte...
5
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Gölyanı Yaylası / Giresun Giresun’un Yağlıdere ilçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Gölyanı Yaylası otantik evleri, ladin ağaçlarından oluşan orman örtüsü ve küçük gölüyle büyüleyici bir tabiat alanı.
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Son yıllarda sıkı bir yapılaşma yasağının getirildiği Gölyanı, doğal zenginliklerinin gelecek nesillere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla koruma alanı ilan edildi.
7
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Hizan / Bitlis Bitlis'in Hizan ilçesinin taş evlerden oluşan köyleri, sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sergiliyor.
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Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.
9
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Türkiye'nin değişik illerinden gelen çok sayıda fotoğraf sanatçısı, Bitlis’te adeta saklı bir cenneti bünyesinde barındıran Hizan ilçesinin fotoğraflarını çekiyor.
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Sararan doğanın oluşturduğu renk cümbüşüyle bütünleşen ilçedeki taş evler, tarihi dokuyu ve doğal güzellikleriyle birleşince ortaya çok güzel kareler çıkıyor.
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Hizan 1936 yılında İlçe yapılarak Bitlis'e bağlanmış. İlçe Bitlis'in ve Van Gölü’nün güneyinde sarp bir bölgede yer alıyor.
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Topraklarının yüzde 90’ı dağlık olup, küçük dereler dışında önemli akarsuyu bulunmuyor. Tipik karasal iklim hakim olan ilçede yaz mevsiminde ortalama en yüksek ısı 25, kış mevsiminde ortalama en düşük ısı eksi 15 derece civarında...
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Özellikle fotoğraf tutkunları için burası tam bir cennet...
14
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Gökpınar Gölü / Sivas Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andırıyor.
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Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.
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Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor.
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Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.
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Akgöl / Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü. Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
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Şövalye Adası / Fethiye Fethiye Körfezi'nin ağzında, körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş bir ada.
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Fethiye’nin merkezinden 10 dakika uzaklıkta.
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Patika yürüyüşleri, suya batmış evler ve şehir duvarları etrafında yapılan kano gezileri, Haçlı Seferleri dönemine ait kalenin kalıntıları çevresinde yapılan keşif turları meşhur.
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Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor.
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Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağı da mevcut.
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Kümbet / Giresun Kümbet, Giresun ilinin Dereli ilçesine bağlı bir yayla köyü... Halkının çoğunluğunu Türkmen Çepniler oluşturuyor. Giresun'un en önemli yaylası...
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İl ve ilçelerde oturan halkın yazlık evlerinin de bulunduğu çok güzel bir yayladır. Son yıllarda yapılan otel ve diğer konaklama tesisleriyle yaylaya olan ilgi daha da artmıştır. Buraya geldiğinizde konaklama için Birun Kümbet Dağ Evi'ni tercih edebilirsiniz. Şehir karmaşasından uzakta doğayla iç içe güzel vakit geçireceğiniz garanti. Fotoğraf: Birun Kümbet Dağ Evi web sitesi
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Bilgelik Vadisi, Antalya Bölgedeki halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi.
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14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistlerin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarını kendine çekiyor.
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Bördübet / Muğla Marmaris yakınlarında bulunan Bördübet tam bir cennet. Ağaçların arasında bulunan koy, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Yerleşim yerlerinden uzakta, ormanın içerisinde, kuş sesleriyle kafanızı dinlemek isterseniz burası sizin için biçilmiş kaftan…
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Bölgenin en önemli özelliğiyse 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda olan bir kanal aracılığıyla sık çam ormanının içine giren denizi. Buraya gelirseniz Golden Key Bördübet otelde konaklayabilirsiniz.