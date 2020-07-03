Pasaportunu alan gidiyor! Bindikleri uçak hiçbir zaman kalkmayacak çünkü....
Koronavirüs salgını nedeniyle Tayvan hükümeti tarafından uçuşların yapılması yasaklandı ve seyahat etmesi imkânsız hale gelen vatandaşlara yerli bir hava yolu şirketi tarafından yaratıcı bir çözüm bulundu.
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Seyahat etmeyi özleyen, aylardır evlerde kalarak uçağa binmeyi hasret edinen Tayvanlılar sahte uçuş etkinliği ile normal hayat dönmeye çalışıyor. Bir nebze olsun salgının etkilerini geride bırakmak isteyen halk sahte uçuş etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor.
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Tayvan’da covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların hem sosyal hem de psikolojik olarak rahatlatmak için yakın zamanda başlatılan hizmet sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medya üzerinde akıma dönüşen olay, global salgın nedeniyle uçuşların durma noktasına geldiği Tayvan’da talepler her gün artıyor.
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AYNI UÇUŞ RUTİNLERİ BİREBİR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Tayvan’ın Taipei kentindeki Songshan Havaalanı’nda sahte uçuş etkinliği düzenlendi.
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Pist üzerinde onları bekleyen uçağa gitmeden önce her zamanki pasaport kontrolü, check-in ve güvenlik kısmından geçirildiler.
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Ardından uçağın kalkacağı kapıya doğru gelen yolcular, görevlilere biniş kartlarını gösterip 60 yolculu Çin Hava Yolları’nın sahip olduğu Airbus A330’a isimli uçağa oturdular.
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Yaklaşık 15 dakika uçağın içinde oturan vatandaşlar uçuş görevlileriyle sohbet etme imkanı da buldu. Ayrıca, havaalanı terminalinin bir bölümünü keşfetme, restoranlarda yemek yeme ve gümrük mağazalarında alışveriş yapabilmeleri de sağlandı.
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ETKİNLİĞE KARŞI İLGİ GİT GİDE ARTIYOR
Sosyal medya platformu Facebook üzerinden yapılan çekilişe yaklaşık 7 bin kişi isimlerini yazdırdı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde birkaç sahte uçuş planlandı.
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Küçük oğluyla ilk etkinliğe katılan 38 yaşındaki Hsiao Chun-wei, "Ülkeyi gerçekten terk etmek istiyorum, ancak salgın nedeniyle uçuş yasağımız var” dedi.
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Tayvan vatandaşlarının birçoğu için, yola çıkmanın heyecanını yeniden yaşayabilme şansı sunarken Songshan Havalimanı'nı işletenler için, ülkenin üçüncü en yoğun hava merkezinin prestijini artırmak için de bir fırsat oldu.
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Ayrıca Çin Hava Yolları yeni uçuş hijyeni uygulamalarını, sahte uçuş etkinliğine katılan ziyaretçilere uçağın içini dezenfekte eden kabin ekibinin canlı bir gösterisini de izletiyor.
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Öte yandan Nomad Capitalist isimli şirket 2020 yılında dünyanın en güçlü pasaportlarını araştırdı. İşte listede ilk 10'da olan pasaportlar... Türkiye'nin yeri de şaşırttı...
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10- MALTA
Akdeniz’ in ortasında doğu-batı yönündeki geçiş noktasını koruyan özel konumu, dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip oluşu ve yıl boyunca ılıman iklimi ile tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Malta büyük bir tarihi zenginliğe sahip. Son zamanlarda Games of Thrones dizisiyle ünlenen ve oldukça fazla turist çeken Malta adasına ayak bastığınız an sıcacık atmosferiyle adadaki huzuru hemen hissedeceksiniz ve sanki burada yıllardır yaşıyormuşcasına adaya hemen ısınacaksınız. Malta listede 10’uncu sırada yer alıyor. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184. Aldığı puan ise 112.
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9- ÇEKYA
Listede dokuzuncu sırada Çekya yer alıyor. Aldığı puan Malta ile aynı 112. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 184.
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8- SİNGAPUR
Hint Okyanusu'nda bulunan Singapur, pek çok adacıkla çevrili bir ülke. Dünyanın en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olan bu ada ülkesi, bir şehir devleti olması ve kendine özgü şehircilik anlayışı ile dikkat çekiyor. Listede sekizinci sırada yer alıyor. Aldığı puan 112. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 190.
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7- PORTEKİZ
Avrupa'nın en batısındaki ülke Portekiz'de keşfedilecek çok şey var. Telegraph Travel'ın seyahat uzmanı Mary Lussiana Portekiz’i şöyle tanımlıyor: "Golfçüler ve güneş arayıcıları güneydeki Algarve'ye taşınırken, Portekiz'in geri kalan bölgeleri çok araştırılmıyor" diyor ve ekliyor "Bölgeler, hava koşulları, mutfağı, mimarisi ve şarapları bakımından çok çeşitlidir, bu nedenle kuzeyden güneye doğru bir yolculuk farklı deneyimler kazandırıyor." Portekiz'in başkenti Lizbon, sarı tramvayların dik, dar sokaklarda yukarıdan aşağıya saran pek çok Portekizli'nin büyülendiği, Arnavut kaldırımlı bir şehirdir "diye ekliyor. Listede yedinci sırada yer alan ülkenin puanı 113. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 186.
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6- FİNLANDİYA
Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, tarihi yapıları, meydanları, şehir parkları, müzeleri ve birbirinden harika doğal güzellikleriyle nefes kesiyor. Muhteşem bir doğaya sahip olan ormanları, yemyeşil bir manzarayı tamamlayan gölleri ile ziyaretçilerini her an şaşırtan Finlandiya’da yaz aylarında güneş 73 gün boyunca batmazken, kış mevsiminde de 51 gün boyunca doğmaz. 5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya, “Binlerce Göl Olan Topraklar” ve “Gece yarısı Güneşinin Toprakları” olarak da bilinir. Avrupa'nın ormanlık alanı en fazla ülkesi, dünyanın en fazla kahve tüketilen ülkesi, dünyanın en fazla takım adalarına sahip ülkesi ve dünyanın en güvenli ülkesi olarak da biliniyor. Ülkenin aldığı puan 113. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı ise 188.
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5- BELÇİKA
Federal Parlamenter monarşi ile yönetilen ve Batı Avrupa'da yer alan Belçika Krallığı'nın sınırları kuzey batıda Atlas Okyanusu'yla, kuzeydoğuda Hollanda'yla, doğuda Almanya'yla, güneybatıda Fransa'yla ve güneyde Lüksemburg ile çizilmiştir. Belçika ticari, yoğun tarım, kentleşme, ulaşım ve sanayi talepleri arasında denge kurmayı başarabilen yoğun nüfuslu bir ülkedir. Hammadde büyük miktarlarda ithalat ve üretilen malların büyük bir ihracat hacmi, çoğunlukla diğer AB ülkelerine yapılıyor.
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4- İSVİÇRE
İsviçre denizin mavisini göremeseniz de, doğanın yeşilliği, tabiatın güzelliği alıp götürüyor sizi. Dağların ve vadilerin bir araya gelmesiyle oluşan o tablo gibi güzel görüntü, insanı uzaklara götürmeye yetiyor. Ülkenin yüzde 60’lık kısmını çevreleyen Alpler, ziyaretçilere her mevsim ayrı bir manzara sunuyor. Batı Avrupa’da bulunan bu masalsı ülke aynı zamanda mimarileri ve zengin mirası ile dikkat çeken tarihi şehirlere ev sahipliği yapıyor. Hayatın yavaş aktığı huzur durağı Cenevre, yaşam kalitesi ile insanı kendine çeken Zürih, tabii güzelliklerin ana vatanı Bern ve gotik yapıları ile puslu havasıyla bir ahenk yakalayan Basel şehirleri İsviçre’nin en rağbet gören kentleri arasında yer alıyor. Bu şehirler tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yanı sıra etkinlikleriyle de farklı deneyimler sunuyor. İsviçre’yi özel yapan yalnızca bunlar değil; çikolatanın ve peynirin ana vatanı olan bu ülkenin yemekleri de ona ün veren detaylar arasında yer alıyor. Listede dördüncü sırada yer alan ülkenin aldığı puan 113.5. Vizesiz gidilen ülke sayısı ise 185.
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3- İRLANDA
Aldığı puan 114. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 186.
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2- LÜKSEMBURG Dünyanın en güzel seyir terası olarak kabul edilen Lüksemburg, üç saatte gezilecek ülkelerden. Avrupa'nın ortasında, küçük ama çok renkli bir ülke. Lüksemburg, Belçika'dan sonra Avrupa Genel Merkezi ve birçok uluslararası kuruma ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olup hayat akışı yavaş geçen ülkelerden olan Lüksemburg, Alzette ve Petrusse Nehirleri üzerine kurulu. Almanca, Fransızca ve Lüksemburgca olmak üzere üç resmi dili var. Benelüx üçlüsünden biri olan ülkede Türk vatandaşlarının korkulu rüyası olan Schengen Antlaşması buradaki Schengen kasabasında yapılmış ve bunun anısına Schengen anıtı dikilmiş. Listede ikinci sırada yer alıyor. Aldığı puan 114. Vizesiz gidilebilen ülke sayısı 186.
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1- İSVEÇ İsveç ile birlikte İrlanda ve Lüksemburg aynı puana sahip.Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte attığı adımlarla İsveç, geçtiğimiz yılın birincisi olan Lüksemburg'u geçerek araştırmanın yapıldığı 199 ülkenin en güçlü pasaportuna sahip oldu. 114 puan.188 vizesiz ülke.