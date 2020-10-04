Parti kuramayınca, iki kuzeniyle kendi devletini kurdu! Bir köyün yüzölçümü kadar toprakları var

VATİKAN Yalnızca 0,44 km2 lik yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ülkesi olma özelliğini taşıyor. Öyle ki Vatikan, ortalama bir mahalleden bile küçük bir ülke. Mimari bakımdan çok zengin olmakla birlikte her ayın son Pazar günleri ülkeye giriş ücretsizdir. Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bu şehir ülkesinde kış mevsiminde Çarşamba günleri Papa’nın kabul günleri oluyor. Roma’nın içinde bulunan, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bu büyülü ülke görülmeye değer.