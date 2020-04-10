Para verip hapishaneye giriyorlar! Kötü muamele için sözleşme bile imzalıyorlar...

Het Arresthuis, Hollanda Eğer tam anlamıyla hapis temalı bir yer arıyorsanız, o halde Het Arresthuis sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak bir otel. Otelin koridorları, iç kısımları tamamen hapishane kökenli olarak bırakılmış ve o şekilde düzenlenmiş. Hatta tüm odalar ve süitler, hücrelerin ve gardiyanların bazı özelliklerine göre isimlendirilmiş. Hücrelerden bahsetmişken, otelde en küçük odanın üç hücreden oluştuğunu belirtelim. Günümüzde otel olan hapishanenin bahçesi, artık misafirlerine hoş akşam yemekleri sunuyor. Oda fiyatları, 117 Sterlin civarında.