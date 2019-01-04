Para ödeyerek vatandaşlık alacağınız ülkeler! Tek yapmanız gereken ise...
Her ülkenin kendi prosedürlerine göre o ülkenin vatandaşlığını almak çeşitli derecelerde zor olabiliyor. Özellikle uzun vadede yaşamak ve o ülkede oturma ve çalışma vizesi almak birçok ülkenin şartı. Yalnız belli para karşılığında vatandaşlık veren ülkeler var. İşte para karşılığında vatandaşlık veren 20 ülke…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Her ülkenin kendi prosedürlerine göre o ülkenin vatandaşlığını almak çeşitli derecelerde zor olabiliyor. Özellikle uzun vadede yaşamak ve o ülkede oturma ve çalışma vizesi almak birçok ülkenin şartı. Yalnız belli para karşılığında vatandaşlık veren ülkeler var. İşte para karşılığında vatandaşlık veren 20 ülke…
2
Abone Ol
Uruguay Boyalı Kuşlar Irmağı Uruguay, hem dengeli ekonomisi hem de sosyal haklarıyla Güney Amerika’nın İsviçre'si olarak anılıyor. Güney Amerika’nın bu en küçük ikinci ülkesi vatandaşı olmak isteyenlerden de büyük yatırımlar ve büyük paralar istemiyor. Uruguay vatandaşı olmak için aylık 1200 doların üzerinde para kazanmanız yeterli olacaktır. Üçüncü yılın sonunda bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz.
3
Abone Ol
Dominik Cumhuriyeti Tropik ormanları, kum plajları, palmiye ağaçları ve masmavi deniziyle Dominik Cumhuriyeti birçok gezginin rotasında yer alıyor. Geçici tatilcilerin yanı sıra üzerinde yaşamak isteyenlere de cömert davranan bu Karayip adası 100 bin dolar karşılığında size vatandaşlık hakkı veriyor. Fakat eşiniz ve çocuklarınız da varsa ödeyeceğiniz tutar bunun iki katını bulabiliyor.
4
Abone Ol
Arnavutluk İtalya ve Osmanlı’dan izler taşıyan, kendine özgü kültürüyle ilginç bir ülke olan Arnavutluk’un tek şartı ülkelerine 250 bin dolarlık yatırım yapmak. 250 bin dolarlık bir ev alarak veya yatırım yaparak vatandaşlık alınabiliyor.
5
Abone Ol
St. Kitts ve Nevis Karayip Denizin’de bulunan bu federal ülkede 250 bin dolarlık bir ev alarak veya yatırım yaparak vatandaşlık alabilirsiniz. Hiçbir ülke vatandaşına ambargosu olmayan bu federal devlet sadece İran vatandaşlarına vatandaşlık vermiyor. Hem de hiçbir şekilde…
6
Abone Ol
Yunanistan Mitolojinin çıkış yeri olarak bilinen Yunanistan, gezginlerden olduğu kadar tarih kitaplarında da ismi bolca duyulan bir ülke. Peki hem kısıtlı bütçeye sahip gezginlere uygun tatilleriyle, hem de kısa geziler için yakınlığıyla müthiş bir fırsat olan Yunanistan'da yaşama şartı nedir? Yunanistan’da 250 bin Euro’luk bir yatırım karşılığında Yunanistan’ın vatandaşı olabiliyorsunuz.
7
Abone Ol
Almanya Kendine has kültürlere sahip şehirleriyle farklı bir ülke olmayı başarmış Almanya, gerek ekomonik gerek kültürel gerekse sosyal açıdan ziyaretçilerini mutlu edebilen bir ülke. Ülkenin vatandaşı olmak içinse bu otomotiv sanayi devi ülkeye 250 bin Euro vererek vatandaşlık alabilirsiniz…
8
Abone Ol
Makedonya Balkanların incisi Makedonya kendini ağırdan satan ülkelerin başında geliyor. Makedonya vatandaşı olmak için ülkeye 400 bin Êuro'luk bir yatırım gerçekleştirmeniz gerekiyor. 400 bin Euro'luk bir yatırımı gerçekleştiren her iş adamı Makedonya vatandaşı kabul ediliyor.
9
Abone Ol
Karadağ Güneş, kumsal, deniz, doğa ve eğlence isteyenleri kendine çekmeyi başaran Karadağ Balkanlar'ın yükselen yıldızı bir ülke olmuş durumda.
10
Abone Ol
Küçük Avrupa ülkelerinden biri olan Karadağ vatandaşlık verme konusunda boyutu kadar küçük değil… Karadağ'da ikamet etmek için 500 bin Euro'nuzun olması gerekiyor.
11
Abone Ol
İspanya Dünyanın en fazla sayıda Dünya Mirası Kentine sahip ve dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesinden biri olan İspanya sıcakkanlı insanları, yemekleri, canlı gece hayatı, futbolu, tarihi ve festivalleriyle tüm turistlerin tercih ettiği bir ülke.
12
Abone Ol
İspanya vatandaşı olmak içinse 500 bin Euro ve üzerinde bir fiyata sahip konut almanız gerekiyor. Bu miktarda bir parayı gözden çıkardığınız takdirde, bu güzel Akdeniz ülkesinin vatandaşı olabiliyorsunuz.
13
Abone Ol
Portekiz Ekonomisi zayıf fakat kültürel anlamda zengin olan Batı Avrupa ülkesi Portekiz, Türk vatandaşlar dahil birçok insanın gittiği ve gitmek istediği bir rota. Bu eşsiz ülkenin vatandaşlığının yolu ise 500 bin Euro’dan geçiyor.
14
Abone Ol
İrlanda İrlanda gezilecek ve görülecek yerler listesinde ilk göze çarpan yerlerden biri olmasa da, popülerlik aramadan kendinizden bir şeyler bulmak ve daha fazla deneyim kazanmak için bir gezi yapmak istiyorsanız İrlanda doğru adres… Ada ülkelerinden İrlanda’da oturmak içinse 500 bin dolarlık yatırımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hayat şartlarının da pahalı olduğu ülkede yaşamakta pek kolay olmasa gerek…
15
Abone Ol
Malta İtalya’nın Sicilya Adası'nın güneyinde, Tunus’un doğusunda ve Libya’nın kuzeyinde yer alan Malta, dünyanın en küçük ve nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerinden biri durumunda. Akdeniz’deki bu güzel ve sıcak ada ülkesinde oturmanın bedeli ise 800 bin Euro.
16
Abone Ol
Kanada 400 bin dolarlık yatırımınızla birlikte hesabınızda 800 bin dolar paranız varsa artık özgür Kanada vatandaşısınız.
17
Abone Ol
ABD Özgürlüğün ülkesi Amerika’ya girmek de, yaşamak da hiç sanıldığı kadar kolay değil. Bir kere ya 1 milyon dolar değerinde bir şirket kurmanız gerekiyor, ya da ülkenin bu tür vatandaşlık tipi için belirlediği alanlardan birinde en az 500 bin dolarlık yatırım yapmanız gerekir. Tabi 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa kabul edileceğinizi belirtmeden geçmeyelim
18
Abone Ol
Slovakya Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan bu dağlık bir ülke güçlü kültürlü fakat zayıf ekonomili. Bu yüzden böyle bir ülkede yaşamak için 1 milyon Euro'luk bir yatırımı gözden çıkarmanız gerekiyor…
19
Abone Ol
Bulgaristan Bulgaristan’da bir yıllık ikamet etmek şartıyla, 1.2 milyon dolarlık yatırım yaparak vatandaşı olabilirsiniz.
20
Abone Ol
Hong Kong Dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Hong Kong için 1.260 milyon dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlığa alınabiliyorsunuz.
21
Abone Ol
Singapur Asya’nın parlayan ülkelerinden Singapur’un vatandaşı olmanızın yolu 2 milyon dolardan geçiyor.
22
Abone Ol
Güney Kıbrıs Güney Kıbrıs minik bir ada bilindiği üzere. Yavru vatanla sınır komşusu olan Güney Kıbrıs için 3 milyon Euro’yu gözden çıkarmanız gerekiyor.
23
Abone Ol
İngiltere İngiltere girmek de, İngiltere’de yaşamak da çok pahalı. Vatandaşlık şartları ise korkutucu. 5 yıl boyunca her yıl 1 milyon poundluk yatırım yaparak vatandaşlığı almanız mümkün. Kaynak: İnvestopedia, BBC, Listelist