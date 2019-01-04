Para ödeyerek vatandaşlık alacağınız ülkeler! Tek yapmanız gereken ise...

İrlanda

İrlanda gezilecek ve görülecek yerler listesinde ilk göze çarpan yerlerden biri olmasa da, popülerlik aramadan kendinizden bir şeyler bulmak ve daha fazla deneyim kazanmak için bir gezi yapmak istiyorsanız İrlanda doğru adres… Ada ülkelerinden İrlanda’da oturmak içinse 500 bin dolarlık yatırımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hayat şartlarının da pahalı olduğu ülkede yaşamakta pek kolay olmasa gerek…