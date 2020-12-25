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HaberlerSeyahat HaberleriPandemi şartlarına uygun en güzel 20 butik otel... Şimdiden listenize ekleyin hepsi doğayla iç içe
GeriSeyahat Pandemi şartlarına uygun en güzel 20 butik otel... Şimdiden listenize ekleyin hepsi doğayla iç içe
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Hürriyet
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Seyahat
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 16:00 | 

Pandemi şartlarına uygun en güzel 20 butik otel... Şimdiden listenize ekleyin hepsi doğayla iç içe

Tüm dünya için zorlu geçen 2020 biterken 2021’i güzel karşılamanız için size bazı öneriler hazırladım. Marmara Bölgesi’nden başlayıp Bolu’dan Kapadokya ve Konya’ya uzandım, sonra Akdeniz, Ege ve Güneydoğu’dan hem konumu hem hizmet kalitesiyle çok beğendiğim oteller ekledim listeye. Malum yılbaşı ve akabindeki hafta sonu dahil dört günlük sokağa çıkma yasağı var.

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Ancak yıl boyu açık olan bu otellere yasak öncesi giriş yapıp bu dört günü konfor içinde geçirebilir, yıla iyi bir başlagıç yapabilirsiniz.

2Kapadokya’nın kalbine yolculuk
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Kapadokya’nın kalbine yolculuk

Argos In Cappadocia / Nevşehir
Argos, rafine bir zevkin otel lüksüyle buluştuğu en güzel örneklerden. Yaklaşık 14 dönüm üzerinde birbirinden bağımsız 51 odasında mağara havasını solumanızı da sağlıyor, taş ev güzelliğini yaşamanızı da. Lounge alanına sade bir şıklık hâkim; konfor-keyif ikilisi her köşede kendini hissettiriyor. Kapadokya manzarasının yanı sıra havanın açık olduğu günlerde tüm görkemi ve güzelliğiyle Erciyes Dağı selamlıyor konukları. Özellikle günbatımındaki manzara muhteşem. Telefon: (0384) 219 31 30

3Bahçede ne varsa menüde o var
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Bahçede ne varsa menüde o var

Grandma’s Wonderland İstanbul
Tesisin, başrolü ahşaba veren geniş mekânlar olarak düzenlenmiş 7 odası var. Otel 86 dönüm üzerine kurulu ve yıl boyu açık. Aralarında 15’inci yüzyıl Fransa’sından kalma antikaların da olduğu müze gibi bir salonda şömine keyfi yapabilirsiniz... Mutfakta mevsiminde ürün kullandıkları menüler hazırlıyorlar. Sebze ve meyveleri 15 dönümlük bostanda kendileri yetiştiriyor; diğer malzemeleri de civar köylerden satın alıyorlar. Hayvan dostu bir otel olarak açık-kapalı alanlarda birçok kedi ve köpek var. Misafirler de evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabiliyor. Telefon: (0542) 253 50 80

4Müze gibi
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Müze gibi

Hotel Caeli / Çanakkale
Caeli, sadece gustosu olan bir otel değil; yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle dolu bir sanat galerisi, gelişmiş damak zevklerine hitap eden ayrıcalıklı bir lezzet dünyası aynı zamanda. Otelde, dünyaca ünlü sanatçılara ait 36 eser var. En ünlüsüyse Seçkin Pirim’e ait ‘Gate of Heaven’ yani ‘Cennetin Kapısı’. Aynı anlamı taşıyan Latince Caeli de otele adını vermiş. 15 deluxe, 5 süit, 1 tower süit olmak üzere 21 konaklama birimi var. Hepsi akıllı oda olarak düzenlenmiş. Mutfaksa başlı başına bir deneyim! Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. Telefon: (0286) 854 83 36

5Yavaşlamak isteyenlere
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Yavaşlamak isteyenlere

Bakucha Vineyard Hotel/ Kırklareli
Kırklareli Hamitabat Köyü’ndeki Bakucha iki bloktan oluşuyor ve nereye bakarsanız bakın başrol doğanın. Otelde 26 oda var. En güzel yanı konumu; Istranca Dağları’nın esintisini taşıyan havası hep temiz. 12 ay açık ve ne zaman giderseniz, o mevsime özel hazırlanmış bir menü bulabilirsiniz.

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Mutfağın ihtiyaçlarının yüzde 70-80’ini karşılayacak kadar tarımsal üretim de yapıyorlar. Bakucha’ya uzun yürüyüşler yapmak, şömine başında tatlı sohbetlere dalmak, okumak, dinlemek ve en çok yavaşlamak için gidin. Telefon: (0288) 473 44 17 - (0533) 514 14 90

7‘Dünyanın en iyi manzarası’ ödüllü
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‘Dünyanın en iyi manzarası’ ödüllü

Rox Cappadocia / Nevşehir
Bu otelin hayranı çok çünkü ‘Dünyanın En İyi Manzaralı Oteli’ seçilmelerini sağlayan muhteşem bir Kapadokya panoramasına bakıyor. Uçhisar Kalesi’nin hemen altında konumlanan otelin oldukça büyük terası çok güzel. Tam karşınızda Göreme, Güvercinlik Vadisi, Kılıçlar Vadisi ve Aşk Vadisi uzanıyor.

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Balonların kalktığı noktaya hâkim olduğu için her sabah güne gökyüzünü masal kitaplarından fırlamış gibi görerek başlıyorsunuz. Mağara ya da taş dokuya sahip 8 odası var. Dekorasyonda bohemlikle harmanlanmış yöresel bir çizgi tercih edilmiş. Evcil hayvanınızla kalabiliyorsunuz ve ek ücret alınmıyor. Telefon: (0384) 219 24 06

9Şömine çıtırtısı ve sessizlik
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Şömine çıtırtısı ve sessizlik

Arianna Sustainable Luxury Lodge / Nevşehir
Uçhisar Kalesi’nin eteğinde dev bir kayanın üzerine inşa edilmiş Ariana’da, sürdürülebilirlik ve lüks kavramlarını birlikte sunan özel bir dünya var. Otelin konumu hem alabildiğine açık ve güzel bir manzara hem mutlak bir sessizlik hediye ediyor. Sadece 11 oda inşa etmişler çünkü en dolu olduğu günlerde bile butik ruhu korumak istiyorlar. Menüsünde yerel mutfaktan da dünya mutfağından da örnekler bulabilirsiniz. Özel tasarım şömineli lobisinde vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Telefon: (0384) 219 22 23

10Cumhuriyet’in ilk turizm yatırımı
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Cumhuriyet’in ilk turizm yatırımı

Limak Thermal Butik Otel / Yalova
Yalova Termal bölgesi yüzlerce yıldır sağlık ve termal turizminin merkezi. Kötü yapılaşmanın kurbanı olan ilçede Limak Thermal Butik Otel adeta bir vaha gibi. 1907’de Fransızlar tarafından termal bir otel ve casino olarak yapılmış. Daha sonra Atatürk’ün direktifiyle 1929’da yeniden otel olarak açılan tesis, Cumhuriyet tarihinin ilk turizm yatırımı olarak tarihe geçmiş. Oteldeki 48 odanın numaralarının 1881‘den başlayarak yana yatırılmış 8 rakamıyla sonsuzluğu simgeleyen 1938 ile bitmesi, toplantı salonlarına burada konaklamış olan İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir’in isimlerinin verilmesi gibi unsurlar tesisin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor. Telefon: (0226) 675 78 00

11Dekorasyonu doğadan
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Dekorasyonu doğadan

Abant Lotus Otel / Bolu
Doğanın içinde samimi bir aile işletmesi Abant Lotus. Otelin hemen yanında akan derenin sesi ortamın büyüsünü pekiştiriyor ve huzur veriyor. Modern ve konforlu olanaklarla donatılmış odalarında, doğa dekorasyonun bir parçası gibi.

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Bazı odalarda şömine ve jakuzi seçenekleri de var. Kışın kar eksik olmayan bölgenin tadını şöminede çıtırdayan odun sesleriyle çıkarmak isteyenler için ideal. Telefon: (0374) 237 10 90

13Orman içindeki konfor
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Orman içindeki konfor

7 Rooms Butik Otel / Bursa
Burası bir şehir oteli ama alışılmışın çok dışında! Bursa Balat Ormanı’ndaki tesis adından da anlaşılacağı gibi 7 odayla hizmet veriyor. Bünyesinde iki restoran var. Pronto Gastro & Bistro; Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüsü, özel kokteylleri ve içindeki sanat atölyesinin tablolarıyla konaklayanlara kendini Toscana’daymış gibi hissettiriyor. Kaburga Et Lokantası’nda tüm ormanı karşınıza alarak günlük ve mevsimine uygun özenle hazırlanan özel mezeleri ve ocakbaşı lezzetlerini tadabilirsiniz. Telefon: (0224) 244 76 01

14142 evlik bir otel
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142 evlik bir otel

Exedra Cappadocia / Nevşehir
Burada Erciyes Dağı’nın bulutlarla kucaklaştığı manzarayı izleyecek, en büyük peribacalarından biri olan Ortahisar Kalesi’nin görkemini yanı başınızda göreceksiniz. Kemerlerle, taş merdivenlerle birbirine bağlanan 142 evden oluşmuş bu otel. Farklı büyüklüklerde dört kapalı, bir teras restoranı ve avluda oturma alanları var. Dekorasyonda takip edilen stil aynı olsa da tümü birbirinden farklı 86 odayla hizmet veriyor. Jakuzili, hamamlı ya da şömineli seçenekler var. Telefon: (0384) 343 24 25 - (0538) 041 86 97

15Mistik atmosfer
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Mistik atmosfer

Hich Hotel / Konya
Konya’nın ruhunda şüphesiz Mevlana’nın yüzyılları aşan eşsiz felsefesinin etkisi büyük. Hich Hotel’in konuklarına vaadiyse bu ruha uygun mistik atmosfer. Mevlana Müzesi’nin hemen yanındaki otelin 13 odası var. Selçuklu ve Mevlevi mutfağının nezaketinin dünya lezzetleriyle harmanlandığı mutfağı da oldukça farklı ve özel. Telefon: (0332) 353 44 24

16Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel
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Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

Despot Evi / Balıkesir
Despot Yunanca din görevlilerine verilen isim. Bu otele adını vermesinin nedeniyse 1862’de burayı ev olarak inşa eden Grigorios Gudohiras’ın bir din adamı olması. Hayata bir Cunda molası vermek için adanın yolunu tutanları özenle ağırlayan otelin gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Ana bina ve sarnıç binası olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. 6’sı süit olarak düzenlenmiş 28 odası var. Mutfağı tam bir lezzet yolculuğu. Tavuk Adası’nın tam karşısındaki konumuyla manzarası da muhteşem. Telefon: (0266) 327 19 00

17Tanrıların dağında
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Tanrıların dağında

İda Blue / Çanakkale
Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim konumdaki, Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri olan Adatepe’deki İda Blue Otel tam bir inziva mekânı. Restore edilmiş üç Rum evinden oluşuyor. Binalardan birinde 4, diğerinde 3 oda var. Biri villa tipi kullanım olacak şekilde müstakil düzenlenmiş. 2020’de ekledikleri bir bölümde 4 odaları daha var. Odaların dekorasyonunda eskiye ait hatıra yüklü parçalar kullanılmış. Bahçesinde vakit geçirmek başlı başına keyif. Telefon: (0286) 752 10 45

18Detaylar huzur veriyor
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Detaylar huzur veriyor

Alavya / İzmir
Alaçatı’daki otelde her detay insana kendini iyi hissettiriyor. Bahçedeki 6 taş evde 25 oda var. Her odaya hem konfor hem zevk hâkim. Bir de Alavya Prive var ki o da tatili her şeyiyle kendine özel kılmak isteyenler için hazırlanmış. Kahvaltılar uzasın da uzasın denecek cinsten. Mitu Cafe-Bistro ile Agrilia Restoran’da öğle ve akşam yemeklerinde harika tatlarla tanışacaksınız. Telefon: (0232) 716 66 32 - (0549) 786 97 50

19Gaziantep’in en eski hanı
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Gaziantep’in en eski hanı

Hışvahan / Gaziantep
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir Gaziantep. Buranın en eski hanı Hışvahan. Tek katlı han, Lala Mustafa Paşa tarafından 1563-1577 arasında yapılmış. Tarihi doku korunarak ortaya çıkarılan otel, 10 odayla hizmet veriyor. Hazırladıkları menülerde, çeyiz sandıklarından çıkan lezzetleri modern bir sunumla misafirlerine sunuyorlar. Avludan muhteşem kale manzarasına karşı kahve yudumlamak gerçek bir keyif. Telefon: (0531) 781 86 57

20Biniciliği sevenlere
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Biniciliği sevenlere

Manej Urla / İzmir
At eğitimi verilen yer anlamına gelen Manej, insan ve hayvanın bütünleştiği en özel sporlardan biniciliği özenli bir tatil anlayışıyla buluşturuyor. 6’sı süit toplam 13 odada 35 kişiyi ağırlayabiliyorlar. ‘Tarladan sofraya’ felsefesiyle hazırlanan yemeklerse sabaha ayrı, akşama ayrı güzellik katıyor. Mutfakta kullandıkları tüm ürünleri ya kendileri yetiştiriyorlar ya da civar köylerdeki üreticilerden temin ediyorlar. Telefon: (0532) 055 93 13

21Kalabalığın içindeki sessizlik
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Kalabalığın içindeki sessizlik

The Stay Warehouse / İzmir
Alaçatı’nın merkezinde ama konumu ve oteli çevreleyen yüksek ağaçlar nedeniyle bir o kadar çevresinden izole. 2017’de açılan otel tek bir bina, büyük bir veranda ve oldukça geniş bir bahçeden oluşuyor. Duvara gömülü uzunca bir şöminenin olduğu geniş ortak alanın iki yanında 12’şer oda var. Hepsi süit tipinde ve aynı biçimde döşenmiş. Telefon: (0232) 970 78 29

22Manzarası Mezopotamya
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Manzarası Mezopotamya

Mardius Tarihi Konak / Mardin
Asur’dan Osmanlı’ya uzanan zengin bir kültür hazinesi saklayan Mardin, medeniyetlerin buluşma noktası. Mardius, şehrin eski isimlerinden biri. Adını taşıyan konağın inşa tarihi 1400’lere kadar gidiyor. Taş duvarların güzelliğine ahşap oymalar, bakır lavabolar, çini detaylar eşlik edip mistik bir hava yaratıyor. Mezopotamya manzarası da o havayı pekiştiriyor. 11 odasına konağın sahibi olan Ensari ailesinin fertlerinin isimleri verilmiş. Mardius mutfağı hem ailenin hem şehrin kültürünü yansıtıyor. Telefon: (0482) 212 46 46

23Bodrum’daki konforlu yuva
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Bodrum’daki konforlu yuva

Eskiceshme / Muğla
Bodrum’un Eski Çeşme Mahallesi’nde kurulan ve adını da buradan alan, ev konforunu yansıtmayı özellikle tercih eden bir otel Eskichesme. Bir köşede şöminenin, bir başka köşede salıncağın yer aldığı; rahat koltuklarla ve dekoratif objelerle düzenlenmiş karşılama alanı oldukça ferah. Farklı büyüklüklere ve tasarımlara sahip 38 odayla hizmet veriyor. Yetişkin oteli olarak konumlandığı için 16 yaş kuralı var. Evcil hayvan kabul ediliyor ve ek ücret alınmıyor. Telefon: (0252) 316 25 02

24Siz onu yaz oteli mi sandınız
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Siz onu yaz oteli mi sandınız?

Olympos Lodge Hotel / Antalya
Çıralı sahiliyle Olympos antik şehrinin kalıntıları arasında kurulmuş, ‘bilen gelsin, bilmeyenlere anlatsın ve sadece meraklısını ağırlasın’ diye düşünülmüş gizli saklı bir dünya Olympos Lodge Hotel. Kapıları Akdeniz’in maviliğine açılan 15 dönüme yayılmış bir tesis. 14 odası var. Hayvanları, açık havada zaman geçirmeyi, doğanın sunduklarıyla mutlu olmayı seviyorsanız burayı da seversiniz. Konum itibariyle yaz oteli gibi düşünebilirsiniz ama yıl boyu açık. Şömineli oda seçenekleri de var. Telefon: (0242) 825 71 71

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