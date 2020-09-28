Pamukkale’de balon uçuşlarına Rus turistlerden ilgi

“Geçen sene daha yoğundu, biz firmamız olarak 20-25 bin yolcu uçurduk” Pilot Başaran, “Geçen sene daha yoğundu. Biz firmamız olarak 20-25 bin yolcu uçurduk ve Pamukkale bölgesinde 50 bin ile 100 bin arasında yolcu uçmuştur. Bu sene bu sayı daha az, çünkü pandemiden dolayı yurt dışı giriş çıkışlar yasak olduğu için yeni yeni açılmaya başladı.