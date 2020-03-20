İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, DHA
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 17:58,
Oturduğunuz yerden gezeceğiniz adresler! İster kasabalarda dolaşın ister tarihi mekânları keşfe çıkın...
Çin'de başlayarak tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüs (Covid-19), ülkelere giriş çıkışları durdurmaya neden oldu ve bu durumdan en çok seyahat sevenler etkilendi. Özellikle bilim insanlarının corona virüs salgınına karşı uyarılarına kulak verip evden mümkün olduğunca çıkmamak en iyi tedbirlerden biri. Durum böyle olsa da yine de yurtiçi ve yurtdışından birçok yeri online olarak gezebilirsiniz. Sizin için güzel bir liste hazırladık. İster kasabalarda keşfe çıkın ister müzelerde dolanın. İşte online olarak gezebileceğiniz yerler...
Corona virüsün aktivitelere engel olması en çok seyahat severleri etkiledi. Sizin için güzel bir liste hazırladık. Uçak bileti, vize masrafları yok, üstelik hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor. İşte evinizin konforunda karış karış gezebileceğiniz yerler…
2
Abone Ol
ÖNCE YURTİÇİNDE ONLİNE NERELERİ KEŞFEDEBİLİRİZ ONLARA BAKALIM…
Ankara’nın yanıbaşındaki turizm merkezi: Beypazarı / Ankara Ankara’nın kuzeydoğusunda bulunan Beypazarı; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıların egemen olduğu tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir cennet… Tarih boyunca Beypazarı’nda panayır şeklinde büyük pazar yerleri kurulmuş, halk alışveriş amaçlı bu pazarlara gelip gitmeye başlamış. Bu meşhur pazar, ilçenin Beypazarı olarak anılmasına neden olmuş.
3
Abone Ol
Beypazarı’nın tarım alanları, doğal su kaynaklarının zenginliği, sarp yamaçlı tepelerle çevrelenmiş korunaklı bir konumda olması, burayı önemli bir yerleşim yeri haline getirmiş. Beypazarı denince akla ilk gelen tarihi evleri oluyor. Bu sanal tur sayesinde evlerde keşfe çıkabiliyorsunuz. Sadece tarihi evler değil tabii...
4
Abone Ol
Göreceğiniz yerler arasında Dikiciler Çarşısı, Demirciler Çarşısı, gümüş mağazaları, hanlar önü ve Hıdırlık tepesi gibi yerler de buşunuyor. Link: sanalgezinti.com
5
Abone Ol
6
Abone Ol
Tarihi Osmanlı evlerinde keşif: Taraklı / Sakarya 2011'de uluslararası Cittaslow Birliği’ne kabul edilen Taraklı, ülkemizin beşinci sakin beldesi. Taraklı, özellikle tahta kaşık ve tarak yapımıyla ünlü. Son yıllarda kültür ve termal turizmi denilince de ilk akla gelen yerlerden birisi. Dizi ve filmlerin de vazgeçilmez adresinden… Özellikle hafta sonları Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi Taraklı evleri görmek için yerli-yabancı turistler bölgeye akın ediyordu. Şu sıralar virüs nedeniyle sokaklar ıssız… Sanal tur ile bu güzel evleri keşfetmeye ne deşiniz? Link: 360tr.com
7
Abone Ol
Tüm turist noktalar bir tık uzağınızda: İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hazırlanan haritada tüm şehri online olarak gezebiliyorsunuz. Link: panorama.istanbul
8
Abone Ol
Deniz tatilini özleyenlere: Avşa Adası / Balıkesir Marmara Denizi’nde yer alan Avşa, 1970’li yıllarda orta sınıf Türk ailelerin en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olsa da, son yıllarda biraz unutulmaya yüz tuttu. Tekirdağ, Erdek ve İstanbul’dan deniz yoluyla ulaşılabilen ada, güzel manzaralar sunan tepeleri ve en ünlüleri Tavşanlı Koyu, Çınar Koyu ve Yiğitler Koyu olan güzel koylarıyla gerçek bir cennet.
9
Abone Ol
Üstelik hareketli bir gece hayatı da var. Yalnız ne yazık ki şu sıralar keşfetmek için tam zamanı olsa da corona virüs nedeniyle yola çıkmak çok riskli… Ama sanal tur ile en azından biraz olsun kafanızı dağıtabilirsiniz. Sanat tur ile neredeyse adada gezilecek her yeri gezebiliyorsunuz. Avşa iskelesi, iskele meydanı, Beyaz Saray, manastır, Atanaş Koyu, Yiğitler Koyu ve Altınkum Koyu gezilecek yerlerden bazıları… Link: sanalgezinti.com
10
Abone Ol
Bilimin dünyasında yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? TÜBİTAK Konya Bilim Merkezi / KONYA TÜBİTAK, çocukları ve gençleri bilimin sıcak yüzüyle tanıştıracak bilim merkezi projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, ön açılışı 2014 yılının Nisan ayında yapılan Konya Bilim Merkezi bir yandan ziyaretçilerini kabul ederken bir taraftan da yeni sergilerine kavuşuyor.
11
Abone Ol
TÜBİTAK destekli kurulan Türkiye’deki ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyan Konya Bilim Merkezi, sergi sayısını her geçen gün artırıyor. Şu sıralar corona virüs nedeiyle merkezi gezmek çok doğru değil. Ama oturduğunuz yerden keşfe çıkabilirsiniz.
12
Abone Ol
Sanal turda bilimin sultanları, atık kazanı, vücudumuz, dünyamız, evreninimiz, yeni ufuklar,tenmel adımlar,atölye ve laboratuvarlar, astrosanat atölyesi, bilim çocuk kütüphanesi gibi alanları gezebiliyorsunuz... Link:sanalgezinti.com
13
Abone Ol
Daha önce görmediyseniz ayağınıza geldi:Askeri Müze - Harbiye / İSTANBUL 1936 yılında askeri akademi Ankara’ya taşınınca, bina, 1. Ordu, 3. Kolordu, Merkez Komutanlığı Karargahı gibi birçok askeri birime ev sahipliği yapmış. 1966 yılında tarihi ve mimari özellikleri korunarak bir askeri müzeye dönüştürülmesine karar verilmiş ve sonunda 1993 yılında Askeri Müze, bugünkü haliyle kapılarını ziyaretçilerine açmış.
14
Abone Ol
Turistlerin klasik rotalarından biraz uzak olduğu için kolaylıkla gözardı edilebilen Harbiye Askeri Müzesi, sahip olduğu koleksiyonun zenginliği ile dünyanın sayılı askeri müzeleri arasında yer alıyor. Şu sıralar corona virüs nedeniyle evdeyken müzeyi sanal turla gezebilirsiniz.
15
Abone Ol
Sanal turda neredeyse binayı baştan sona gezebiliyorsunuz. Zemit kat sergi alanı, İstanbul'un fethi salonu, kesici silahlar salonu, Harbiyeli Atatürk sınıfı gibi birçok bölümü keşfedebilirsiniz... Link:sanalgezinti.com
16
Abone Ol
Tek tuşla gezmiş kadar olun: Akdamar Adası / Van Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.
17
Abone Ol
Özellikle Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaşılması ve masmavi suyuyla Van Gölü'nün keyfini çıkarmak harika… Ne yazık ki corona virüs nedeniyle bir süre bu güzellikleri keşfe çıkmamak gerekiyor. Ama oturduğunuz yerden de gitmiş kadar olmanız mümkün. Link: akdamarkilisesi.gov.tr
18
Abone Ol
Çocuklarınızla keyifli bir-iki saat: Oyuncak Müzesi / İstanbul Şu zor günlerde çocuğunuzla keyifli bir-iki saat geçirmek için bu sanal tur tam size göre… Dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı kültürleri yansıtan antika oyuncaklara ev sahipliği yapan İstanbul Oyuncak Müzesi’nde, oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor.
19
Abone Ol
Bu oyuncaklar arasında Lehmann, Schuco, Fleischmann, Gunthermann, Arnold, Carette, Louis Marx gibi markalara ait oyuncakların yanı sıra Fawn Zeller tarafından üretilen ve bir başka örneği olmayan Mona Lisa’nın bebeği, Charlie Chaplin’in kendi özel eşyası olan bebeği, 1850-1910 yılları arasında yapılan porselen bebekler ve bebek evlerini sayılabilir.
20
Abone Ol
Sanal turla neredeyse müzenin her köşesini görme şansını yakalayacaksınız. Link: istanbuloyuncakmuzesi.com
21
Abone Ol
BİRAZ DA YURTDIŞINDA NERELERİ GÖREBİLİRİZ ONA BAKALIM…
Roma’nın simgesi: Kolezyum / İtalya İtalya deyince şu sıralar akla gelen ilk şey ne yazık ki corona virüs… Birçok gezginin en sevdiği ülkeler arasında başlarda yer alan İtalya, diğer ülkelerle kıyaslarsak oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Haliyle turizm de can çekişiyor. Ama biraz olsun bu zor günleri bir kenara bırakıp İtalya’nın en önemli simgesi olan Kolezyum’da dolaşmaya ne dersiniz? Adeta Roma’nın simgesi halini almış olan Kolezyum’un, 2 bin yıllık geçmişi bulunuyor. Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutan mekân, son derece büyülü bir atmosfere sahip.
22
Abone Ol
Flavian Amfitiyatrosu olarakta bilinen Kolezyum, zamanında gladyatörlerin dövüşlerine, mahkumların infazına ve egzotik hayvanların sergisine ev sahipliği yapmış. Şimdilerde ise Roma’nın en çarpıcı turistik noktalarından… Sanal turda çok kapsamlı olmasa da birçok detayı göreceksiniz, ayrıca harika müzikler size eşlik edecek… Link: airpano.com
23
Abone Ol
24
Abone Ol
Gitmiş kadar olacaksınız: Bakü / Azerbaycan Geniş bir şekilde gezebileceğiniz yerlerden biri de Bakü… Gitmiş kadar olacağını kesin. Link: sanalgezinti.com
25
Abone Ol
Tac Mahal / Hindistan Babür İmparatorluğunun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercümend Bânû Begüm ya da bilinen adıyla Mümtaz Mahal için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında yaptırılmış. Yapı, Şah Cihan'ın hâkimiyeti süresinde en parlak dönemini yaşayan Bâbürlüler'in güç ve kudretini de temsil eder.
26
Abone Ol
Hanedanın güç ve kudreti kadar, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm arasındaki sevginin de sembolüdür. Tac Mahal, şu sıra corona virüsün yayılmaması için ziyarete kapatıldı ama online olarak gezebilirsiniz. Link: airpano.com