Oturduğunuz yerden gezeceğiniz adresler! İster kasabalarda dolaşın ister tarihi mekânları keşfe çıkın...

BİRAZ DA YURTDIŞINDA NERELERİ GÖREBİLİRİZ ONA BAKALIM… Roma’nın simgesi: Kolezyum / İtalya

İtalya deyince şu sıralar akla gelen ilk şey ne yazık ki corona virüs… Birçok gezginin en sevdiği ülkeler arasında başlarda yer alan İtalya, diğer ülkelerle kıyaslarsak oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Haliyle turizm de can çekişiyor. Ama biraz olsun bu zor günleri bir kenara bırakıp İtalya’nın en önemli simgesi olan Kolezyum’da dolaşmaya ne dersiniz? Adeta Roma’nın simgesi halini almış olan Kolezyum’un, 2 bin yıllık geçmişi bulunuyor. Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutan mekân, son derece büyülü bir atmosfere sahip.