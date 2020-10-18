Otostop çekip pijamayla dünyayı geziyor... "Maksimum 50-100 lirayla yola çıkıyor, 1 ay geziyorum"

Hâlâ pijama hediye edenler oluyor mu? Çok fazla... “Al şu pijamayı da gezdir, biz gezemiyoruz” diyen çok fazla. Bir de evinde kaldığım arkadaşlarımın dolaplarında gördüğüm ve beğendiğim pijamaları istiyorum. “Bunu bana versene çok güzel olur” diyorum, onlar da beni kırmayıp hediye ediyorlar.