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Hürriyet
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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 14:04 | 

Osmanlı'nın 'göç yolu' yeniden hayat buluyor

Kuruluş döneminde yazlık olarak kullanılan Domaniç ile kışlak Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik yolun turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

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Orman Genel Müdürlüğünce, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya'nın Domaniç ile kışlak Bilecik'in Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik tarihi göç yolunun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

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"Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahı, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki kabrinden başlıyor.

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Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah, Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kulesi ve Evi'nin yanı sıra Domaniç'in eşsiz doğasını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

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Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, göç yolunun Kütahya, Bursa ve Bilecik sınırları içinden geçtiğini söyledi.

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Osmanlı'nın kuruluş aşamasındaki Domaniç ile Söğüt yaylaları arasındaki güzergahı tekrar işlevselleştirmeyi amaçladıklarını belirten Keskin, şöyle konuştu:

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"Vatandaşların bu göç yolundaki güzellikleri görmesini, doğayla iç içe olabilmelerini, bu güzelliklerden yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Göç yolu güzergahında çok güzel görülebilecek, gezilebilecek alanlar bulunuyor. Eski Osmanlı döneminden kalma yerleşim yerleri, bununla beraber yine o dönemde kullanılmış patikalar, orman içinde konaklanabilecek karavanlı piknik alanları, kamp alanları yer alıyor."

7Çeşmeler onarılacak, dinlenme yerleri yapılacak
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Çeşmeler onarılacak, dinlenme yerleri yapılacak

Projenin bir kısmının tamamlanıp kullanıma sunulduğunu anlatan Keskin, "Göç yolunda daha güzel bir görünüm elde edebilmek için güzergahın belli bölgelerine dinlenme yerleri oluşturuyoruz." dedi.

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Keskin, proje kapsamında güzergahtaki eski çeşmelerin de tamir edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

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Yoldaki tarihi köyler ve yapıların dikkati çektiğini vurgulayan Keskin, burasının, doğanın tadının dolu dolu çıkarılabileceği bir güzergah olduğunu ifade etti.

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Hasan Keskin, göç güzergahının, insanların gezip görebileceği Türkiye'nin en güzel yerleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

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