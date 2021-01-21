'Osmanlı payitahtı'ndaki tarihi mekanlar gece ve gündüz karla ayrı güzel

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan, 7 asırdır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin de beyaza bürünmesi hem drone kameraları hem de aynı açılardan çekilmiş gece ve gündüz görüntüleriyle adeta büyüleyici manzaralar sundu.