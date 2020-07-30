Ortahisar Ayasofya Camii açılışın ardından ziyaretçilerin akınına uğruyor

Özellikle Ayasofya restorasyon ve çevre düzenleme esnasında haberlere çok konu oldu. 'Yeşile yönelik eksiltmeler oldu yürüyüş yolları geniş tutuldu' şeklinde. Ancak dün itibariyle açılışlar gerçekleştirildi. Öncelikli tarihi mekan olan Ayasofya Camii'nin durumuydu. Ziyaret edilebilir alanların ne durumda olacağı konusunda peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle ilgili gerekli çalışmalar yapıldı.