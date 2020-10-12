'Ölümsüz kent Assos'a ziyaretçi akını

Assos iskelesi Galata iskelesi kadar önemli Dışarıdan gelen tek malın ise, Avusturya’dan gelen kibrit olduğunu anlatan Arslan, "Limanda az sayıda gemi olduğu söyleniyor 1881 yılına kadar. Günde 3-4 tane küçük yelkenlinin geldiğini biz bu kaynaklardan biliyoruz. O tarihte buradan giden malların başta meşe palamudu olmak üzere; zeytin, zeytinyağı, armut, odun ve mangal kömürü olarak sıralandığını görüyoruz. Fakat 1890 ya da, 19. Yüzyılın sonralarına doğru aslında, bölgedeki ekonomik gelirlerin arttığını fark ediyoruz. Çünkü 1907’de başlayan çizilmiş bir proje var. Onun dışında 1910 ve en son da 1923 yılında bu limanın temizlenmesine ilişkin projeler hazırlanmış ve hayata geçirildiğini görmekteyiz. Liman 1940-1950’lere kadar varlığını devam ettiriyor. Çünkü biz yine Cumhuriyet dönemindeki Resmi Gazetelere baktığımız zaman da burada iskelelerden alınacak vergi miktarları mevcut. Behram iskelesi, bir Galata iskelesi kadar önemli, birinci sınıf iskeleler arasında yer alır. Vergilerin de ona göre yüksek olduğunu görebiliriz. Ne zaman ki buharlı gemiler icat oluyor, rüzgarın pek rol oynamadığı bir döneme geliniyor, artık o limanın eski özelliğini yitirdiğini görebiliyoruz” dedi.