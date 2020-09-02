Okyanusta sıra dışı bir olay! 'Su altı şelalesi' görenleri şaşkına çevirdi

Sualtı Heykel Parkı - Meksika İnsan yapısı olsa bile görenleri heyecanlandıran bu heykeller, Cancun’da muhteşem bir dalış keyfi yaşatıyor. Bu devasa heykelleri görmek için dünyanın her yerinden Cancun’a turist akın ediyor. Daha önce görmediğiniz balıkları da göreceğiniz bu dalış deneyimine bayılacak, bir kez daha isteyeceksiniz. Dalgıçların yanı sıra şnorkelli ziyaretçilerin de bu keyfi sonuna kadar yaşadığını görebilirsiniz. Heykellerin arasında süzülürken muhteşem fotoğraflarınızı çektirip bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz.