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Haberler Seyahat HaberleriOksijeni bol 10 adres! Hepsi kasımda bir başka güzel, keşfedilmeyi bekliyorlar...
GeriSeyahat Oksijeni bol 10 adres! Hepsi kasımda bir başka güzel, keşfedilmeyi bekliyorlar...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:32 | 

Oksijeni bol 10 adres! Hepsi kasımda bir başka güzel, keşfedilmeyi bekliyorlar...

Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki... Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve doğasıyla öne çıkan birçok yer var.

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İşte doğanın içinde huzur bulup kendinizi yenileyeceğiniz en güzel 10 yer...

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Taraklı / Sakarya
Sakarya’nın zamanın akmayı unuttuğu yerlerinden biri olan Taraklı, ülkemizde Cittaslow yani ‘Sakin Kent’ unvanına sahip ilçelerden. Taraklı’ya geldiğiniz zaman dikkatinizi ilk olarak yemyeşil doğası, sonrasında da Safranbolu’daki tarihi evleri andıran karakteristik evleri çekecektir.

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Taraklı’nın merkezindeki meydanda kafeleri de var. Bu kafelerde dinlenebilirsiniz, meydanın yakınındaki yerlerde ise gözleme, tost gibi atıştırmalıklar yapıp satan dükkânlar mevcut.

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Taraklı turunuzu tamamladıktan sonra hediyelik eşya dükkânlarından hediyelikler alabilirsiniz. Yunus Paşa Cami ve Tarihi Han’a da uğramayı ihmal etmeyin.

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Oylat / Bursa
Yeşil Bursa’nın termal sularıyla öne çıkan yeridir Oylat. Burası yemyeşil çam ormanlarıyla etrafı sarılmış bir yer. Belli başlı kaplıca tesisleri olduğu gibi günlük kiralık evler ve apart otelleri de vardır. Oylat’ı gezmek ve keşfetmek için günübirlik Bursa’dan gidebileceğiniz gibi, isterseniz buradaki tesislerden birinde konaklama yaparak Oylat termal sularıyla şifalanabilirsiniz.

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Göynük / Bolu
Yemyeşil tepelerin arasında bir vadide eski Türk evleriyle sizi karşılayan Göynük, İstanbul’a olduğu kadar Ankara’ya da oldukça yakındır.

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Buranın en dikkat çekici özelliklerinin başında iki-üç asırdır bu yemyeşil vadi içerisindeki varlığını korumuş olan, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan, ahşap ağırlıklı tarihi evleridir.

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Göynük’ün seyir terasına çıkıp, taş kaplı dar sokaklarında gezindikten sonra çarşıda bulunan restoranlarda cevizli ve tereyağlı erişte, mantı, güveçte yaprak sarma yemeden buradan ayrılmayın.

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İğneada / Kırklareli
Yeşil ve mavi denince Trakya’da ilk akla gelen yerlerden biri İğneada. Kırklareli’nin Demirköy ilçesine 26 km. mesafedeki İğneada, kökleri suların içinde kalmış yemyeşil longoz ormanları ve 22 kilometrelik incecik kumlara sahip plajlarıyla öne çıkmaktadır. Trakya'nın Karadeniz sahiline kıyısı olan İğneada’da konaklama için tercih edebileceğiniz küçük oteller ve daireler hizmet vermektedir.

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Yuvacık / Kocaeli
Harika doğasıyla İstanbul’a sadece 90 dakikalık bir mesafede yer alan Yuvacık, Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı bir konumdadır. Sadece hafta sonları bile günübirlik gidebileceğiniz bu doğa harikası yerde nefes kesici bir güzellik sizleri bekliyor. Yuvacık Barajı’nın yer aldığı bölgede ister piknik yapın, ister trekking yapın. Bedeniniz kadar ruhunuzun da dinleneceği Yuvacık’ta misafirlere hizmet veren kahvaltı yapılabilecek, yemek yenebilecek restoranlar da var.

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Yeşilyurt Köyü / Çanakkale
Dünya çapında oksijenin en bol olduğu yerlerden biri olan Kazdağları’nın eteklerinde yer alır bu tarihi köy.

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü, Kuzey Ege’nin en yeşil ve en güzel köylerinden sadece birisidir.

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Burada ister tüm gününüzü geçirebilir, isterseniz de köyde hizmet veren otellerden birinde konaklamanızı yapabilirsiniz. Gelmişken de meydandaki köy kahvesinde yemeden ayrılmayın.

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Maçahel Yaylası / Artvin
Maçahel Yaylası Doğu Karadeniz’de yer alan Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde bulunur. Maçahel, Türkiye ve Gürcistan sınırları boyunca yer almaktadır. Zorlu yollar aşılarak varılabilen yaylanın ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümüne yukarı Maçahel denilmektedir.

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Vadiye geldiğiniz anda yol boyunca devam eden enfes doğa, burada da karşınıza çıkar. Bol oksijenli yemyeşil bir doğaya sahip Maçahel’de yeşilin her tonunu bulunursunuz. Burada konaklama yapabileceğiniz birkaç tane işletme vardır. Özellikle yörede yaşayan halk tarafından pansiyon olarak işletilen ahşap evlerde konaklayabilirsiniz.

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Şirince / İzmir
Güzel İzmir’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yeri Selçuk ilçesine bağlı bir köy Şirince. Üzüm bağları, zeytinlikleri, meyve ağaçları, sıcacık insanları ve yemyeşil doğasıyla bu köy ülkemizde oksijeni bol yerlerden sadece biri.

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Şirince’nin Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezerken karşınıza küçük küçük köz kahvesiyle ünlü kafeler, hediyelik eşya dükkanları ve mutfağında leziz mi leziz yöresel yemekler yapan teyzeler sizi karşılar.

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Bördübet / Muğla
Muğla’nın doğa harikası yerlerine ev sahipliği yapan Marmaris’in yeşille mavinin kucaklaştığı beldelerden biri de Bördübet...

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Gerek incecik kumlarla kaplı plajları, gerekse de yemyeşil çam ormanları arasında ister kamp yapın, isterseniz de bölgede hizmet veren iki-üç tesisten birinde konaklayın… Bol oksijeniyle yemyeşil bir doğaya sahip olan Bördübet’e bu yıl mutlaka uğrayın.

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Amasra / Bartın
Batı Karadeniz’in doğal güzellikleri ve tarihi dokusundan nasibini alan Amasra, Bartın il merkezine sadece 16 km. mesafede yer alır.

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Merkeze olan yakınlığı, plajları, bol oksijenli yemyeşil doğası, yöresel kahvaltısı ve balık restoranları ile Amasra’ya doyamayacaksınız.

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Konaklamada ise hem sahilde hem de merkezde yer alan otellerden ya da apart dairelerden birini tercih edebilirsiniz.

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