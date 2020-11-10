Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:32 | 10 Kasım 2020 - 10:53

Oksijeni bol 10 adres! Hepsi kasımda bir başka güzel, keşfedilmeyi bekliyorlar...

Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki... Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve doğasıyla öne çıkan birçok yer var.