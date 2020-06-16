Ödülün tadını bu cennet gibi yerde çıkardılar! Özel jet, muazzam bir şelale ve harika plajlar…

Çeşme ya da Saint Tropez’deki gibi adım başı fahiş fiyatlı beach clublar zaten beklemeyin. Tamamen doğanın içerisindesiniz, insanın kafasını dinlediği huzur bulmak için bu cennet plajlar. Bu arada aşağıdaki meşhur plajlar listesinin haricinde de bölgede gezerken ansızın muhteşem berraklıkta farklı plajlara da rastlarsanız şaşırmayın. Ben bir gün atv ile dolaşırken kayboldum ve kendimi bir anda bulduğum plajın güzelliğine âşık oldum.