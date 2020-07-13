Oba kültürünün yaşatıldığı kamp alanına tatilci ilgisi

Eski Türk boylarının geleneğini sürdürmek istedik. İçimizde böyle bir tutku olduğu için insanlarla paylaşalım istedik. Talep de görüyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Her yaş grubu tercih ediyor. Pandemi süreci nedeniyle daha çok tercih ediliyoruz. 15 dönüm arazide bağımsız noktalarda, ayrı ayrı oba çadırlarında herkes tatilini rahatlıkla yapabilir. Koronavirüs nedeniyle insanlar doğaya yöneldi. Bizim de altyapımız buna çok uygun olduğu için talepler arttı" diye konuştu.