Norveç fiyortları değil Takoran Vadisi... Şanlıurfa'nın yeni gözdesi oldu

Avşar, Takoran Vadisi'nin güzelliğinin etkileyici olduğunu ve insana huzur verdiğini belirterek, "Ben ülkenin birçok şehrini gezdim. Daha önce Dalyan Vadisi'ne gittim, orada da koyları gezdik. Dalyan ile Takoran Vadisi arasında fark yok denecek kadar az, hatta burası daha fazla güzelliğe sahip. Avrupa ile kıyasladığımız zaman ülkenin bilinmeyen, keşfedilmeyen muhteşem güzellikleri var. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet." diye konuştu. Vadinin tanıtım çalışmaları kapsamında bölge, seyahat acenteleri yetkilileri için de özel gezi düzenlendi.