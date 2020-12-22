‘Noel Baba’nın köyünde sıra dışı macera

Ayrıca Alaska ve Sibirya türü binlerce husky cins köpeklere ev sahipliği yapıyor bu bölge. Bir grup husky köpeğinin çektiği kızaklarla Lapland’in karla kaplı doğasında kilometrelerce gidiyorsunuz. İlk duyduğumda yazık değil mi, acı çekmiyorlar mı diye düşündüm ancak rehberlerin dediğine göre huskyler doğaları gereği ne kadar koşarlarsa o kadar sağlıklı oluyorlarmış. Bu bölgede yapabileceğiniz en adrenalin dolu aktivitelerden biri diğeri de donmuş gölün üzerinde kar motoru ile gezmek. Karla kaplı ağaçlı yollar arasında bölgenin vahşi doğasını keşfedin.