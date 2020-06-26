Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladı

Bitlis’e 13 kilometre uzaklıkta olan, 2 bin 250 rakımlı, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği, doğası ve manzarası ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecine girmesiyle ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı. Ziyaretçiler, Nemrut manzarasının yanı sıra elle beslenen ayıları da görmeye geliyor.