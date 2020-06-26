MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriNemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladı
GeriSeyahat Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
DHA
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 11:36,

Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladı

Dünyanın 2’nci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle ziyaretçiler gelmeye başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi’nde 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen ve geçen yıl elle beslenen ayıları da olan Nemrut Krater Gölü’ne, Türkiye’nin çeşitli illerinden ziyaretçiler akın ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bitlis’e 13 kilometre uzaklıkta olan, 2 bin 250 rakımlı, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği, doğası ve manzarası ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecine girmesiyle ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı. Ziyaretçiler, Nemrut manzarasının yanı sıra elle beslenen ayıları da görmeye geliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Kars’tan gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye getiren Esen Demir, muhteşem doğayı ve ayıları görmek için geldiklerini belirterek, "Nemrut’a sürekli geliyorduk.

4
Abone Olgoogle-news

Salgından sonra da normalleşmeyle birlikte kendimizi buralara attık. Şehir merkezinde gezmektense burada sosyal mesafeyi koruyarak gezmek daha iyi düşündük. Bir de ayıları görmek için geldik.

5
Abone Olgoogle-news

Aynı zamanda Kars’tan misafirlerimiz vardı, onlar da görsün istedik. Onlar da özellikle buraya gelmek istediler. Muhteşem doğasını ve gölü çok sevdiler. Hatta misafirim burada 10 gün kamp yapacağını söyledi. Herkesi Nemrut Krater Gölü’ne davet ediyoruz. Gelip görsünler" dedi

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi