Ne Norveç ne İşveç, burası Sivas... Tam bir kış köyü

Pandemi sosyal yaşamı da değiştirdi. İnsanların yoğun ve kalabalık ortamlardan daha steril ortamlar, aile ortamları arattıracak hizmetleri arzu ediyor. Biz de bunun bilicinde olarak bu sene hemen ilk etapta bungalov evlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah seneye daha da artıracağız. Hedefimiz 200 adet bungalov ev.