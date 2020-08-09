NASA'nın Salda Gölü paylaşımı şaşırttı! İşte Salda ve farklı gezegenleri andıran 10 doğa harikası

Yeryüzünde değil miyiz? Yellowstone Ulusal Parkı / ABD Bir süper yanardağ olan Yellowstone Caldera’nın etrafına konuşlanan Yellowstone Ulusal Parkı, Kuzey Amerika’nın en büyük hayvanlarını barındıran, yaban hayatı için bir cennet olarak kabul ediliyor. Bu bölgedeki ulusal parkta bozayılar, kurtlar, bizonlar, Kanada geyikleri ve daha birçok tür yaşıyor. Parkın adı, suyunu kullandığı Yellowstone Nehri’nden geliyor. Parkta büyük kanyonlar, yüksek dağlardan akan nehirler, sık ormanlar, kaplıcalar, çamur alanları ve gayzerler ön plana çıkıyor.